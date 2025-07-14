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瓊斯盃》地貼太滑引爭議 張承中：符合FIBA規定、球員安全第一

2025/07/14 18:35

籃協副秘書長張承中說明改善地貼作法。（記者林正堃攝）籃協副秘書長張承中說明改善地貼作法。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃開打後新莊體育館地板的地貼頻出現球員滑倒的情形，比賽過程險象環生，引起球迷抨擊罔顧球員安全，籃協副秘書長張承中表示已經進行改善，罰球圈是否要貼地貼確實有待商榷。

台灣藍隊昨與菲律賓之戰首節就出現不少球員滑倒的情形，讓球迷質疑太危險，導致球員受傷後果不堪設想，今新莊體育館原本在罰球區的白色地貼已經移除，不過仍有贊助商名稱的貼紙。

針對引起爭議的地貼問題，張承中表示，國際籃總（FIBA）針對地貼的防滑係數都有相關規定，目前TPBL採FIBA規定，防滑係數應符合 FIBA 防滑係數規格EN 13036，防滑係數應該至少要在80以上，PLG雖沒有明文規定，不過4隊達成一定的默契。

張承中提到，瓊斯盃的地板符合FIBA規定，但罰球圈是否適合貼地貼確實值得討論，「瓊斯盃歷史悠久，很多事情都是遵循往例，過去也都有貼，在球員出現滑倒的情形後，我們也檢討改進，把地貼的面積縮小，現在罰球區的地貼不是一片，只剩割字貼紙。」

除此之外，協會也有配套措施，請球員與相關人員進入場地前先踩過一下腳墊，讓濕氣降低，在暫停期間也會加強拖地，努力降低濕氣。

對於過往罰球圈也有地貼但今年特別多球員滑倒的原因，張承中也坦言，很難說出確切的原因，「真正的原因也說不準，但出現問題後，我們就是立刻改進。」

張承中指出，罰球圈是否適合貼地貼會再進行討論，至於場上其他地方的地貼是否繼續存在，或者以後能否與時俱進、用雷射雕刻的方式露出，張承中表示會再進行評估，他強調，「球員安全一定會擺在第一。」

瓊斯盃賽制緊湊，讓不少球迷認為可能會降低外隊來台意願，張承中指出，近年沒有收到外隊相關的回饋或反應，但由於賽程問題牽涉廣泛，包括場地問題、球員時間等都要列入考慮，「不要讓球員連戰太多天是現在的趨勢，瓊斯盃是歷史悠久的比賽，很多做法都是遵循往例，但確實可以再調整、檢討。」

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