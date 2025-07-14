棒球》台灣三級棒球國家代表隊誓師大會 何志偉代表贈禮

三級棒球台灣國家隊成軍誓師大會，總統府副秘書長何志偉（中）、U12代表隊總教練章子健（左1）、球員李權恩（左2）、U15培訓隊教練楊敏鴻（左3）、球員江金澄（右3）、U18培訓隊總教練廖宏淵（右2）、球員王奕翔（右1）。（記者陳逸寬攝）

王元鴻／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕臺灣少棒、青少棒及青棒揚威國際棒壇，促成臺灣棒球排名高居世界第二。U12世界盃棒球賽即將於7月底開打，U15亞洲盃與U18世界盃棒球賽也陸續在8月、9月登場。棒球協會今（14）日舉辦史上首次「台灣隊三級棒球成軍誓師大會」，總統府副秘書長何志偉、教育部政務次長張廖萬堅、U12世界盃與U15亞洲盃主辦城市臺南市政府體育局長陳良乾等貴賓特別到場，一起「相挺」中華隊。

棒協理事長辜仲諒致詞表示，臺灣棒球在世界能有一席之地，是無數棒球前輩和學長從最偏遠艱難的地區和環境中一路努力打拚的成果，勉勵選手懷著感恩的心延續臺灣的光榮，讓世界見證遇強則強、永不放棄的臺灣精神。

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台灣隊三級棒球成軍誓師大會今日舉行，辜仲諒理事長授旗予U12、U15及U18國家代表隊，預祝中華隊旗開得勝，2024年世界十二強棒球賽（P12）中華隊隊長陳傑憲也驚喜現身，鼓勵學弟延續P12榮光，再創佳績。

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