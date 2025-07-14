日職》2021年一指對決！日本火腿達孝太完投勝、堆高日職最狂紀錄

達孝太9局完投勝，收下初登板7連勝與本季6連勝。（圖片取自日本火腿X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿達孝太，今天面對西武獅隅田知一郎上演2021年第一指名對決，達孝太技高一籌，以122球完投9局失1分，收下本季第6勝，職業初登板至今7連勝，將自己保持的日職紀錄再次向上堆高。

隅田知一郎與達孝太兩人都是2021年日職選秀會上的第一指名，當時隅田知一郎被西武、巨人、廣島、養樂多4隊指名，最終由西武獅抽籤勝出拿下交涉權後入團，達孝太則是由日本火腿單獨指名入團。

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隅田知一郎與達孝太今天上演頂尖對決，達孝太在3局才被敲出首安，7局才被大聯盟級洋砲奈文（Tyler Nevin）敲陽春砲失分，最終達孝太用122球完投9局，被敲2安，送出6K、2BB，收下本季第6勝。隅田知一郎則在第4局才被敲出首安，同局遭到水谷瞬2分砲狙擊，今日用115球投7局，被打4安，送出6K、3BB，失掉2分都是自責分，賽後防禦率上升到1.75。

達孝太在6月29日對陣西武完投9局失1分，拿下本季第5勝，寫下2022年初登板起，全部以先發身分登板並拿下6連勝的紀錄，超越2013年至2014年的大谷翔平獨居日職第一人。今天達孝太完投9局僅失1分，收下初登板起至今的7連勝，繼續將日職紀錄向上堆高。

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