亞洲盃女籃》台灣隊明戰哈薩克搶分組第1 邱啟益點出關鍵

邱啟益。（取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在2025亞洲盃女子籃球賽小組賽第2戰遭遇印度，全員都有得分紀錄，終場83：39痛宰對手，收下2連勝。明天晚間在小組賽最終戰要碰上哈薩克，執行教練邱啟益表示，對方打球比較粗、肢體接觸較多，內線球員需留意犯規的控制。

台灣隊前役以84分差大勝大溪地，為全隊帶來信心，今天面對印度，僅在首節稍微和對手拉鋸，第2節打出一波10：2攻勢後，取得雙位數領先，也一路壓制對手，穩穩收下勝利。

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台灣隊團隊命中率46%，12人輪番上陣都有分數入袋，林育庭拿下13分，陳晏宇進帳10分、6籃板，卓敬和林文佑各拿9分，美中不足的是三分球20投僅5中，命中率有待提升。提到這一戰球隊三分球命中率下降，執行教練邱啟益認為，大溪地和印度兩支球隊實力是有落差的，加上連續兩天出賽，命中率下降、出手次數減少都是合理的。

邱啟益提到，這次對印度情蒐做得不錯，無論攻守都有達到要求，尤其成功破解印度一三一區域聯防，「印度前一場能贏哈薩克，靠的是高度和一三一的防守，這部分我們有所準備。」面對高大的印度隊，邱啟益要求球員要落實籃下卡位、積極爭搶籃板等，「我們有設定單節不能讓對手拿超過10分，防守確實做得很好。」

下一戰面對哈薩克，邱啟益表示，對方打球是屬於很粗、肢體碰撞多的類型，內線球員的犯規肯定會增加，這部分是需要留意之處；另外，今天面對印度，全隊進攻速度變慢、攻擊次數變少，這也是接下來要做更好的地方。

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