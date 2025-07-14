瓊斯盃》前雷霆大鎖15分、14籃板領軍 菲律賓輕取日本2連勝

菲律賓羅伯森伸長手臂封阻。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今進行第三天賽事，菲律賓全隊5人得分超過雙位數，以79：67擊敗日本，收下2連勝。

菲律賓此次來台陣容依舊是「Strong Group Athletics」，相較去年戰力再提升，找來曾入選NBA年度防守第二隊的前雷霆前鋒羅伯森（Andre Roberson），昨在第三節讓台灣藍隊只拿2分，以67：56逆轉拿下本屆首勝。

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菲律賓今面對以大學明星為主的日本隊，首節就打出21：11的攻勢取得雙位數領先，第一節外線6投盡墨的日本隊，次節緊咬比分，在上半場結束追到33：39。易籃後，羅伯森和同樣來自美國的芬納（Derrick Steven Fenner Jr.）輪流輸出，幫助菲律賓再度擴大領先，順利以12分差告捷。

菲律賓今團隊命中率42.4%，最多領先18分，羅伯森繳全隊最佳15分，另有14籃板、5籃板，芬納挹注14分、8籃板，擁有KBL資歷的利亞諾（Javi Gomez De Liano）、阿班多（Rhenz Abando）各進帳13分、11分。

日本隊此役團隊命中率僅30.1%，外線33投7中，全隊僅2人得分上雙，小澤飛悠21分獨木難支，黒川虎徹貢獻13分。

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