瓊斯盃》賀丹、賀博合轟54分 台灣藍擊退阿聯奪本屆第2勝

賀丹、賀博合轟54分。（記者林正堃攝，本報合成）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今進行第三天賽事，台灣藍隊靠「賀家兄弟」賀丹、賀博合轟54分，以88：73擺平阿聯，收下本屆第2勝。

台灣藍隊昨面對菲律賓在第三節崩盤單節只拿2分，以56：67遭逆轉，吞下本屆首敗，今面對阿聯重整旗鼓，開賽拉出15：2攻勢有個不錯開始，但對手反擊來得很快，逐漸縮小差距，藍隊打完首節取得19：14領先。

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藍隊第二節被阿聯以一波15：4的高潮反超，賀博展現拚勁以三分打幫助球隊要回領先，此節和哥哥賀丹輪番得手，尤其在節末40：40平手時，賀博衝搶進攻籃板製造犯規，2罰都沒失手，讓藍隊帶著42：40優勢進入下半場。

賀博上半場攻下全隊最高19分，賀丹10分次之，阿聯以歸化洋將迪克森（Demarco Dickerson）15分最佳。

易籃後，賀丹的手感依舊火燙，不過阿聯仍緊咬比分，隨後林庭謙、劉錚跳出來助隊再度擴大差距，藍隊打完前三節握有63：56優勢。

阿聯決勝節拉出10：2攻勢超前，不過藍隊暫停過後靠賀丹連拿5分再度要回優勢，在兩軍持續拉鋸下，賀丹在最後2分30秒在底角飆進重要三分彈，幫助藍隊擴大至80：73領先，接著陳盈駿連拿4分幫助藍隊重回雙位數領先，台灣藍隊靠末節一波16：0的高潮，擺脫阿聯糾纏，順利捍衛主場。

賀家兄弟聯手砍下54分，賽後和家人及加油團開心合照。（記者林正堃攝）

阿拉薩灌籃得分。（記者林正堃攝）

林庭謙上籃得分。（記者林正堃攝）

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