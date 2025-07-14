晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

瓊斯盃》賀丹、賀博合轟54分 台灣藍擊退阿聯奪本屆第2勝

2025/07/14 21:39

賀丹、賀博合轟54分。（記者林正堃攝，本報合成）賀丹、賀博合轟54分。（記者林正堃攝，本報合成）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今進行第三天賽事，台灣藍隊靠「賀家兄弟」賀丹、賀博合轟54分，以88：73擺平阿聯，收下本屆第2勝。

台灣藍隊昨面對菲律賓在第三節崩盤單節只拿2分，以56：67遭逆轉，吞下本屆首敗，今面對阿聯重整旗鼓，開賽拉出15：2攻勢有個不錯開始，但對手反擊來得很快，逐漸縮小差距，藍隊打完首節取得19：14領先。

藍隊第二節被阿聯以一波15：4的高潮反超，賀博展現拚勁以三分打幫助球隊要回領先，此節和哥哥賀丹輪番得手，尤其在節末40：40平手時，賀博衝搶進攻籃板製造犯規，2罰都沒失手，讓藍隊帶著42：40優勢進入下半場。

賀博上半場攻下全隊最高19分，賀丹10分次之，阿聯以歸化洋將迪克森（Demarco Dickerson）15分最佳。

易籃後，賀丹的手感依舊火燙，不過阿聯仍緊咬比分，隨後林庭謙、劉錚跳出來助隊再度擴大差距，藍隊打完前三節握有63：56優勢。

阿聯決勝節拉出10：2攻勢超前，不過藍隊暫停過後靠賀丹連拿5分再度要回優勢，在兩軍持續拉鋸下，賀丹在最後2分30秒在底角飆進重要三分彈，幫助藍隊擴大至80：73領先，接著陳盈駿連拿4分幫助藍隊重回雙位數領先，台灣藍隊靠末節一波16：0的高潮，擺脫阿聯糾纏，順利捍衛主場。

賀家兄弟聯手砍下54分，賽後和家人及加油團開心合照。（記者林正堃攝）賀家兄弟聯手砍下54分，賽後和家人及加油團開心合照。（記者林正堃攝）

阿拉薩灌籃得分。（記者林正堃攝）阿拉薩灌籃得分。（記者林正堃攝）

林庭謙上籃得分。（記者林正堃攝）林庭謙上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中