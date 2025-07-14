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撞球》張榮麟猝逝 周婕妤不敢相信:昨晚練球都還好好的

2025/07/14 21:46

周婕妤。（資料照）周婕妤。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕在雅加達參加印尼男子10號球國際公開賽的「火雲邪神」張榮麟，昨天下午傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲，震驚國內外撞壇，紛紛發文悼念這位傳奇球星。

這次和張榮麟同住一間房的「風城小子」呂輝展表示，他們是上週四（10日）從台北出發，這幾天張榮麟看起來很正常，但是有聽到他打電話跟老婆說，肩頸和肩胛骨有點不舒服，今天下午打完64強賽，他以2:0擊敗地主選手湯米後，因為身體有些不適，先回飯店休息。

不久後，張榮麟打電話給經紀人說很不舒服，等經紀人趕到房間後，張榮麟已經休克昏倒，飯店人員現場進行CPR並呼叫救護車，但他在送醫途中就走了，目前遺體已送往殯儀館。

目前也在印尼參賽的「大眼妹」周婕妤，也在今天下午6點的比賽前接獲張榮麟猝逝的噩耗，她說，「剛聽到這消息時，頭皮都發麻，不敢相信這是真的，昨天晚上練球時還好好的，有說有笑，佳樺還跟他同一桌練球，怎麼就突然走了。」

張榮麟原本計畫打完印尼公開賽後，17日轉往利雅德參加世界9號球錦標賽，之後再飛往四川成都角逐8月7日至8月17日的世界運動會，但在他驟逝後，後續行程也全都打亂。

張榮麟。（資料照，取自Matchroom Pool臉書）張榮麟。（資料照，取自Matchroom Pool臉書）

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