中職》「共同營造更好的環境」 統一獅本週起可進駐亞太練球

亞太棒球訓練中心。（資料照，記者洪瑞琴攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕棒協理事長辜仲諒今天正式宣布台南亞太國際棒球訓練中心將成為國家棒球訓練基地後，雖確定之前有意爭取亞太經營權的統一獅球團必須改變計畫，但獅隊領隊蘇泰安認為這樣是促成亞太訓練中心更能充分利用的美事，今天受訪時表示獅隊本週起就可進駐亞太練球，「感謝體育署、台南市政府和棒協的多方促成及合作，大家共同營造更好的環境。」

體育署長鄭世忠在上月22日和國訓中心執行長龔榮堂拜會台南市長黃偉哲，對於推動亞太國際訓練中心成為國家棒球基地的合作案達成具體共識，辜仲諒今天不但在三級棒球代表隊舉行聯合授旗典禮的記者會上宣布這個好消息，也特別感謝總統賴清德規劃推動此事。對於5月曾投標爭取亞太經營權的統一獅，鄭世忠也在上月25日親自南下前往拜會，並允諾獅隊提出春、秋訓及平時賽季室內練習場訓練的使用需求，獅隊樂見並支持這個合作案。

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俗稱亞太棒球村的「亞太國際棒球訓練中心」，涵蓋成棒主球場副球場、少棒主球場副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場等7座球場，而國家棒球訓練基地的範圍則是除了成棒主球場之外的6個球場。蘇泰安指出，當初訓練中心在投標時，獅隊有參與，如今成為國家的訓練基地，「這是為了將訓練中心更能充分使用，球團也收到回覆，本週就能進駐使用，很感謝多方的促成及合作，大家共同營造更好的環境。」

至於可容納2萬5千人的亞太成棒主球場，目前正在進行缺失改善，獅隊也靜待主球場的OT案開標，至少現階段可以確定的是，獅隊本週起可以進駐使用亞太訓練中心，讓各項設施可以獲得更妥善的運用，也讓球員有更好的訓練環境。

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