撞球》前男子職業會主委追憶張榮麟 對勝利的渴望無人能超越

張榮麟。（資料照，記者王敏為攝）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟今天在雅加達猝逝，震撼國內撞壇，前男子職業會主委李雅仁也深感惋惜，認為台灣撞壇痛失一位求勝慾望最強的好手。

擔任男子職業會長達20多年的李雅仁，看著張榮麟從青少年新星一路登上世界冠軍、世界排名第一，他說，可能是出身貧苦的關係，張榮麟打球也特別刻苦，「張榮麟是我在撞球圈30年來看過求勝慾望最強烈的人，對勝利的渴望及執著，沒有人可以超越他，不管大、小比賽，甚至是球員之間1、2000元的練習賽，他的態度都是一樣認真，不會因金額大小有所改變，有些選手大幅落後時可能會失志，但他從來不會放棄。」

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李雅仁說，張榮麟打球時專注的眼神充滿殺氣，有點邪派的氣質，加上看了龍虎門漫畫的靈感，就幫他取了「火雲邪神」的封號，他也欣然接受，這個封號就這樣跟了他20年。

李雅仁透露，張榮麟的父親當年也是因為心肌梗塞走的，這次可能是他大意了，沒留意到身體的警訊。

亞運國手「小彗星」賴慧珊也回憶，2010年廣州亞運，比賽前她跟張榮麟說：「我好緊張，怎麼辦？」張榮麟回她：「驚啥！去拚就對了啦！」那句話到現在還清清楚楚地在耳邊響著。

賴慧珊認為，張榮麟的認真，是全世界公認的，「老天爺用這種方式帶走你是在開什麼玩笑？」

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