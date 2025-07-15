MLB明星賽》「當投手更熱血沸騰」 大谷談二刀流：能再投球很幸福

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平連續5年入選明星賽，並以高票當選國聯人氣王，大谷今天出席明星賽賽前媒體日活動，談及二刀流時表示，希望能夠長久地持續下去。

大谷翔平本季重拾投打二刀流，被問及以二刀流球員身份上場時，什麼時候最讓他熱血沸騰？大谷認為自己在投手丘的時間比較長，常常會遇到關鍵的時候，比起打擊，站在投手丘上的時候更加熱血沸騰。

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大谷翔平將擔任國聯明星隊第一棒兼指定打擊，將對上美聯明星隊先發投手史庫柏爾（Tarik Skubal），大谷笑說，如果可以的話，其實不太想要對上他，他的直球很強，所有球種整體水準也都很高，而且控球精準，不斷在好球帶內攻擊，自己會做好準備，不會被他的氣勢壓過去。

大谷翔平認為，現在經歷過多次手術，能健康地站上場上比賽就很感激了，比賽前、比賽後我想的都是「今天能平安結束真好」。大谷坦言還是會有壓力，但年紀越大後，這種感謝的心情會更強烈，能再次投球本身就是一種幸福，從訓練到上場投球都毫無疼痛，就是作為二刀流最大的喜悅。

大谷翔平希望二刀流能夠長久地繼續下去，自己也非常期待未來會不會出現其他的二刀流球員，自己會主動傳承經驗，將二刀流延續下去。

對於明年是否會再度披上日本隊戰袍拚經典賽2連霸，大谷表示，目前的目標就是季後賽，希望能以投手身份為球隊做出貢獻。「至於明年3月的經典賽，我想等今年球季結束後再考慮。」

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