MLB明星賽》罕見分享育兒日常 大谷翔平曝當爸心聲：回家看到女兒就滿足了

大谷翔平和田中真美子。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽明天登場，道奇二刀流球星大谷翔平今天出席明星賽賽前媒體日活動，他透露明天會與愛妻田中真美子走紅毯大道，女兒和愛犬Decopin也都有來亞特蘭大，並罕見分享育兒生活。

大谷翔平連續5年入選明星賽，榮膺國聯人氣王，他賽前受訪表示，如果能在明星賽敲出安打或是全壘打會很開心，不過對手都是非常優秀的投手，最重要的是能在打席上展現出自己的揮棒風格，那就足夠了。

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大谷翔平也透露明天將與愛妻田中真美子走紅毯大道，女兒和愛犬Decopin不能一起走，屆時會在場邊的某處看著他們，不能一起同行有點可惜。

大谷翔平在愛女出生後升格為人父，並坦言自己有「幸福的睡眠不足」，大谷罕見談及家庭生活，他說自己同常早上會幫女兒洗澡，回家之後也是我在照顧她，並與老婆討論育兒分工。

被問及當爸爸最棒的感受是什麼時，大谷說道：「只要回到家看到孩子的臉，就覺得非常開心，整天的疲憊都會瞬間消失，這是我覺得最幸福的事。」

這次記者會中也少見地談到大谷的日常生活，他透露：「我通常會在早上幫小孩洗澡，晚上回家後也會由我照顧她，會依時間段調整。」談到孩子的存在，他的臉上露出幸福微笑：「只要回到家看到她的臉，就會感到開心，一整天的疲勞也瞬間消失了，這是我覺得最幸福的事。」

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