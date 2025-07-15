日職》旅美2年多後決定回國！火球男藤浪晉太郎將加盟橫濱DeNA

日本火球男藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火球男藤浪晉太郎日前遭美職西雅圖水手釋出，成為自由球員。根據日媒《日刊體育》報導，藤浪晉太郎決定重返日職，將加盟衛冕軍橫濱DeNA，而不是前東家阪神虎，雙方最快15日達成合約共識。

藤浪晉太郎自2023年展開旅美生涯，當年以1年325萬美元加盟運動家，季中被交易至金鶯。藤浪整季出賽64場有7場先發，戰績7勝8敗、防禦率7.18。藤浪去年季初以1年335萬美元加盟大都會，受到傷勢影響，沒有升上大聯盟，該年美國時間7月26日就遭到指定讓渡（DFA）。

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藤浪晉太郎今年以小聯盟約盟水手，整季在3A出賽21場都是後援，拿到2勝1敗、防禦率5.79的成績，有4次中繼成功，共投18.2局賞24次三振，丟26次保送、3次觸身球，被打擊率為1成72，每局被上壘率為1.98。

曾是2015年日職中央聯盟三振王的藤浪晉太郎，生涯在日職10年生涯都是效力阪神虎，累積57勝54敗，平均防禦率3.41。

日本火球男藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

截至今天賽前，橫濱DeNA目前以38勝40敗4和排中央聯盟第三，與央聯龍頭阪神虎有10.5場的勝差。橫濱隊團隊投手防禦率2.70為央聯第三。橫濱隊先發輪值中，主力先發有王牌左投東克樹，洋投傑克森（Andre Jackson）和凱伊（Anthony Kay）等人。

不過，今年回鍋的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）表現不穩定、曾一度被降至二軍，鮑爾本季先發16場戰績4勝7敗防禦率4.06。橫濱隊因此找上藤浪晉太郎能先發、也能擔任後援，填補投手戰力。

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