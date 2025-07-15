MLB明星賽》大谷翔平扛開路先鋒 國聯、 美聯明星隊先發打序出爐

大谷翔平。（取自大聯盟官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟明星賽正賽明天登場，美聯、國聯明星隊公布先發打序，道奇日本巨星大谷翔平將擔任國聯明星隊開路先鋒，美聯第一棒則是老虎明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）。

大谷翔平曾在2021年明星賽擔任美聯明星隊開路先鋒，當年他大秀「投打二刀流」，也是美聯明星隊先發投手。大谷在2022年明星賽也是扛首棒，2023年明星賽則是扛第二棒。大谷翔平在2024年轉戰國聯的道奇後，去年擔任國聯明星隊第二棒。

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國聯明星賽先發投手是海盜王牌史基斯（Paul Skenes），這位23歲強投本季先發20場，戰績僅4勝8敗、防禦率2.01是國聯最佳，共投121局賞131次三振；美聯明星賽先發投手則是老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），本季先發19場戰績10勝3敗、防禦率2.23，共投121局賞153次三振。

根據大聯盟官方Statcast數據顯示，在本季丟至少1500球的投手中，史基斯和史庫柏爾的四縫線速球平均速度位居前二，史基斯的速球均速為98.2英哩（約158公里），史庫柏爾的速球均速為97.6英哩（約157公里）。

國聯明星隊先發打序

1.大谷翔平

2.阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）

3.馬提（Ketel Marte）

4.佛里曼（Freddie Freeman）

5.馬查多（Manny Machado）

6.史密斯（Will Smith）

7.塔克（Kyle Tucker）

8.林多（Francisco Lindor）

9.阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）

先發投手：史基斯（Paul Skenes）

美聯明星隊先發打序：

1.托瑞斯（Gleyber Torres）

2.格林（Riley Greene）

3.賈吉（Aaron Judge）

4.羅里（Cal Raleigh）

5.小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）

6.歐赫恩（Ryan O'Hearn）

7.卡米內洛（Junior Caminero）

8.巴耶茲（Javier Baez）

9.威爾森（Jacob Wilson）

先發投手：史庫柏爾（Tarik Skubal）

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