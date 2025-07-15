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經典賽》「加入美國隊義不容辭！」 水手重砲司令正式宣布參戰

2025/07/15 08:58

水手隊的重砲鐵捕羅里將代表美國隊出征2026年世界棒球經典賽。（法新社）水手隊的重砲鐵捕羅里將代表美國隊出征2026年世界棒球經典賽。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力西雅圖水手隊的重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天在明星賽媒體日宣布，自己將會代表美國隊出征2026年世界棒球經典賽（WBC）。

「這根本不用思考，對吧？」羅里受訪透露，經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）上週曾與他聯絡，自己都還沒等他問完就是「我願意」了，如果有機會代表美國隊出賽，自己一定義不容辭。

羅里也說道，全世界都在關注2023年經典賽冠軍戰，看到楚奧特楚奧特（Mike Trout）與大谷翔平最後打席的對決，這實在是太熱血，也影響了很多人，進而萌生想為國家贏球的想法，但就算撇開這一點來說，這對全世界的棒球迷來說已經是一大享受。

羅里本季在明星賽前已經敲出38轟刷新美聯紀錄，並穩居大聯盟全壘打王，距離邦茲（Barry Bonds）2001年創下的大聯盟明星賽前最多全壘打紀錄僅差一支。他也成為自貝比魯斯（Babe Ruth）、傑克森（Reggie Jackson）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）之後，球隊前96場比賽中，至少擊出38轟並盜壘10次的球員。

羅里本季有望挑戰名人堂傳奇巨星曼托（Mickey Mantle）所保持的單季左右開弓打者最多54轟的障礙，以及小葛瑞菲的水手隊史單季最多56轟的紀錄。

羅里成為第4位正式加入經典賽美國隊的成員，前面3位分別是皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）。

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