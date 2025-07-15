MLB》遭大聯盟主席和他隊老闆施壓 光芒老闆傳以502億賣掉球隊

傳出坦帕灣光芒隊老闆史騰柏格（中）同意以17億美元（約新台幣502億元）出售球隊。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》報導，傳出坦帕灣光芒隊老闆史騰柏格（Stuart Sternberg）同意以17億美元（約新台幣502億元）出售球隊，賣給佛州建商扎魯普斯基（Patrick Zalupski）領導的集團。

這筆交易預計最快在9月完成，並將確保光芒隊留在坦帕灣。扎魯普斯基是佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的住宅建商，他傾向把球隊搬至坦帕，而不是目前主場所在地的聖彼得堡。

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史騰柏格在2004年以2億美元買下光芒隊，他原本計畫在聖彼得堡建造一座新球場，來取代現在的純品康納球場（Tropicana Field），未料純品康納球場在去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創後，導致光芒隊今年主場搬至臨時的洋基隊位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field）。

史騰柏格也宣布中止建造新球場的計畫，他在今年3月的一份聲明表示，「經過仔細考慮後，我們得出結論，目前無法繼續推進新球場和開發計畫，從10月開始的一系列無法預料的事件，導致這個艱難的決定。」

《The Athletic》指出，從今年3月起，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）與部分球隊老闆開始私下督促、「施壓」史騰柏格出售球隊。

純品康納球場去年遭颶風重創。（資料照，法新社）



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