MLB明星賽》拿「鬼滅球棒」參加全壘打大賽 洋基奇澤姆只敲3轟遭淘汰

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星週的全壘打大賽今天登場，洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今拿著特製的「鬼滅之刃」球棒參賽，結果只擊出3轟，是首輪8名參賽者中唯一個位數的打者，最後也遭到淘汰。

今年全壘打大賽首輪規定，所有8名打者都有3分鐘、或共40球的機會，盡可能擊出更多全壘打。加時賽改為出局數制，每位打者都有3次出局數，如果選手在加時賽期間擊出飛行距離425英尺以上的全壘打，將獲得一次額外的出局數。

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奇澤姆今天在全壘打賽大賽中，帶著印有日本知名動漫「鬼滅之刃」主角竈門炭治郎圖像的球場，連釘鞋都是「鬼滅」特製款。

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（法新社）

奇澤姆一共有38次揮棒，結果只打出3發全壘打，最遠的飛行距離為453英尺，最快的擊球初速為107英哩。奇澤姆是8名選手中唯一全壘打個位數的打者，首輪就遭到淘汰出局。

奇澤姆今年賽季改拿「魚雷棒」，本季出賽65場交出17轟、43分打點，打擊率2成50的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.861。

Jazz will not be winning the Derby tonight pic.twitter.com/yPPB94DZdZ — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 15, 2025

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（美聯社）

大聯盟明星賽全壘打大賽，洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（法新社）

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（法新社）

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（法新社）

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟，遭到淘汰。（法新社）

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