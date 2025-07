MLB明星賽》拿「鬼滅球棒」參加全壘打大賽 洋基奇澤姆只敲3轟遭淘汰

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟,遭到淘汰。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟明星週的全壘打大賽今天登場,洋基「爵士哥」奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)今拿著特製的「鬼滅之刃」球棒參賽,結果只擊出3轟,是首輪8名參賽者中唯一個位數的打者,最後也遭到淘汰。

今年全壘打大賽首輪規定,所有8名打者都有3分鐘、或共40球的機會,盡可能擊出更多全壘打。加時賽改為出局數制,每位打者都有3次出局數,如果選手在加時賽期間擊出飛行距離425英尺以上的全壘打,將獲得一次額外的出局數。

請繼續往下閱讀...

奇澤姆今天在全壘打賽大賽中,帶著印有日本知名動漫「鬼滅之刃」主角竈門炭治郎圖像的球場,連釘鞋都是「鬼滅」特製款。

洋基「爵士哥」奇澤姆首輪只敲3轟,遭到淘汰。(法新社)

奇澤姆一共有38次揮棒,結果只打出3發全壘打,最遠的飛行距離為453英尺,最快的擊球初速為107英哩。奇澤姆是8名選手中唯一全壘打個位數的打者,首輪就遭到淘汰出局。

奇澤姆今年賽季改拿「魚雷棒」,本季出賽65場交出17轟、43分打點,打擊率2成50的成績,整體攻擊指數(OPS)為0.861。

Jazz will not be winning the Derby tonight pic.twitter.com/yPPB94DZdZ