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機器主審登場！MLB全明星賽首度實戰測試ABS系統

2025/07/15 10:11

全明星賽首度啟用自動好壞球判定系統，圖為MLB展示ABS即時判決畫面。（美聯社）全明星賽首度啟用自動好壞球判定系統，圖為MLB展示ABS即時判決畫面。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）將於明（15日）晚舉行的全明星賽中，首次在大聯盟層級引進「自動好壞球判定系統」（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS），做為實戰測試的一環，預告這項技術可能於2026年正式進入例行賽。

美聯社報導，根據規定，每隊在比賽中可提出兩次挑戰，若挑戰成功可保留次數。該系統自2019年起於小聯盟測試，春訓期間球隊的總體挑戰成功率達52.2％，其中捕手的成功率為56％，投手則僅有41％。

此技術以打者身高為基準，將好球帶的上緣設定為身高的53.5％、下緣為27％，並以本壘板中心為基準進行偵測，與傳統裁判依《棒球規則書》視為「立方體」的判定方式有所不同。洛杉磯道奇三屆賽揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）表示，「我覺得這系統可行，畢竟像洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）和太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）這樣的球員，身高明顯不同，好球帶理應調整。」

去年國聯新人王、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）則坦言，「投手都覺得每球都是好球，但回放一看其實差了兩、三個球寬。我們不該是負責挑戰的人。」不少投手也開始習慣讓捕手或教練提出挑戰，而非自行主導。

這項技術也獲得名人堂成員、現任美聯榮譽教練托瑞（Joe Torre）支持。他指出，自從2014年擴大電視輔助判決後，技術就無法忽視，「過去錯誤判決太多，不能再事後才說『看吧，當時其實…』」。他並回憶，自己執教洋基期間曾數次因誤判獲益，包括1998年世界大賽首戰馬丁尼茲（Tino Martinez）在一顆疑似好球未被判決後，敲出滿貫砲扭轉戰局。

MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示，該系統將交由包含6名球團代表的11人比賽規則委員會審議，預期2026年將考慮正式推動在例行賽全面啟用。

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