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MLB》118英里＋513英呎！克魯茲締造全壘打大賽驚人紀錄

2025/07/15 10:39

克魯茲。（法新社）克魯茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟全壘打大賽今天熱鬧開打，海盜重砲克魯茲（Oneil Cruz）在首輪敲出21轟晉級，其中包含一發513英呎的超大號全壘打，擊球初速最快高達118英里（約189.9公里）。

今年全壘打大賽首輪規定，所有8名打者都有3分鐘、或共40球的機會，盡可能擊出更多全壘打。加時賽改為出局數制，每位打者都有3次出局數，如果選手在加時賽期間擊出飛行距離425英呎以上的全壘打，將獲得一次額外的出局數。另外自去年起，大會也增加了總球數限制，第一輪與準決賽限制在40球內，決賽為27球，中途允許使用一次45秒的暫停時間。

克魯茲首輪敲出21轟，與光芒大物三壘手卡米內洛（Junior Caminero）並列預賽最多，而他曾擊出513英呎的超大號全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，如果排除2021年在洛磯球場舉辦的明星賽的話，克魯茲這一發與2017年賈吉所創的紀錄並列為史上最遠距離之一。

2021年明星賽在科羅拉多球場舉辦，由於在高海拔約1600公尺，擊球距離會增加為10％，當時索托（Juan Soto）擊出520英呎的全壘打，而「故事哥」史托瑞（Trevor Story）以518英呎位居第2，阿隆索（Pete Alonso）以514英呎排名第3，雙雙刷新大聯盟紀錄。

除此之外，克魯茲的超大號全壘打擊球初速最快高達118英里，這也是自從2016年啟用Statcast數據以來，第3位能達成此壯舉的球員，前兩位分別是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。

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