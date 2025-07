MLB》118英里＋513英呎！克魯茲締造全壘打大賽驚人紀錄

克魯茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全壘打大賽今天熱鬧開打,海盜重砲克魯茲(Oneil Cruz)在首輪敲出21轟晉級,其中包含一發513英呎的超大號全壘打,擊球初速最快高達118英里(約189.9公里)。

今年全壘打大賽首輪規定,所有8名打者都有3分鐘、或共40球的機會,盡可能擊出更多全壘打。加時賽改為出局數制,每位打者都有3次出局數,如果選手在加時賽期間擊出飛行距離425英呎以上的全壘打,將獲得一次額外的出局數。另外自去年起,大會也增加了總球數限制,第一輪與準決賽限制在40球內,決賽為27球,中途允許使用一次45秒的暫停時間。

克魯茲首輪敲出21轟,與光芒大物三壘手卡米內洛(Junior Caminero)並列預賽最多,而他曾擊出513英呎的超大號全壘打,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,如果排除2021年在洛磯球場舉辦的明星賽的話,克魯茲這一發與2017年賈吉所創的紀錄並列為史上最遠距離之一。

2021年明星賽在科羅拉多球場舉辦,由於在高海拔約1600公尺,擊球距離會增加為10%,當時索托(Juan Soto)擊出520英呎的全壘打,而「故事哥」史托瑞(Trevor Story)以518英呎位居第2,阿隆索(Pete Alonso)以514英呎排名第3,雙雙刷新大聯盟紀錄。

除此之外,克魯茲的超大號全壘打擊球初速最快高達118英里,這也是自從2016年啟用Statcast數據以來,第3位能達成此壯舉的球員,前兩位分別是洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)。

