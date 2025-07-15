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世大運》開幕典禮17日凌晨登場 教育部長鄭英耀赴埃森大教堂為台灣選手祈福

2025/07/15 10:28

教育部部長鄭英耀（右7）率世大運代表團成員至埃森大教堂祈福，由教堂副主教Klaus Pfeffer（左7）親自接待。（體育署提供）教育部部長鄭英耀（右7）率世大運代表團成員至埃森大教堂祈福，由教堂副主教Klaus Pfeffer（左7）親自接待。（體育署提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年第32屆萊茵魯爾世界大學運動會將於台灣時間7月17日凌晨2時開幕，教育部長鄭英耀於台灣時間昨日傍晚抵達埃森後，隨即在駐德國代表處大使謝志偉、教育部主秘林伯樵及體育署長鄭世忠陪同下，前往歷史超過千年的埃森大教堂（Essener Münster）為代表隊選手們祈福。

埃森大教堂Klaus Pfeffer副主教帶領禱告，為本次來參加萊茵魯爾世大運的台灣代表團與台灣人民祈福，希望遠道而來的台灣選手都能保持健康，贏得友誼，創造佳績；同時也祈禱台灣人民能維持和平和自由的生活，以及世界上陷於戰火的國家與地區能恢復和平。

祈福活動結束後，鄭英耀部長致贈台灣藍鵲造型紀念品與名產鳳梨酥；謝志偉大使則贈送台灣特產烏龍茶葉禮盒予Klaus Pfeffer副主教及導覽人員。

鄭英耀感謝謝志偉與埃森教區副主教及導覽人員的介紹，讓我們能理解與見證埃森大教堂中黃金聖母等珍貴文物，並延續去（113）年2024巴黎奧運為選手們祈福活動的儀式。希望本屆世大運選手們能像賴清德總統所說的，請選手們不要客氣，把金牌帶回來，更重要的是全體選手及隊職員能夠健康完賽，最後對提供膳食及醫療等服務的後勤團隊表達感謝。

謝志偉指出，歐洲有傳統濃厚宗教信仰氛圍，自己留學時就在埃森附近求學，因此格外感到親切；近年來德國各界友人對台灣也更了解，埃森主教區與香港主教區又是姊妹教區，特別在祝禱時除了世大運代表隊也祝福台灣人民，讓他十分感動。

體育署鄭世忠署長表示，本次世大運也延續過去幾屆大型國際綜合賽會的作法，署長親自前往賽事現場進行檢視工作，期望能給予選手最大支持，並把後勤做到最好，讓選手們能在毫無後顧之憂的前提下，在賽場上盡情發揮。

本屆世大運台灣代表團共遴派出196名選手赴德國遠征，將參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船、沙灘排球等15種運動種類，敬邀請國人一起關注賽事，為臺灣健兒加油。

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