排球》平均不到170公分連勝歐美對手 台灣女排U19世錦賽獲第11名

U19台灣女排。（FIVB提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕U19台灣女排在7月13日完成U19世界女排錦標賽，作為全賽會最矮小陣容，U19台灣女排最終於排名賽中3：1（25：21、30：28、17：25、25：15）打敗墨西哥，拿到第11名。教練林雍順指出，不只是球員本身，教練團也收穫滿載，是很難得的經驗。

參與U19世錦賽，對U19台灣女排已睽違10年，這次憑藉去年亞洲U18女排錦標賽季軍，讓新一代女排好手有了再次挑戰世界的門票。而平均身高不過169.8公分的U19台灣女排，更是全賽會最矮，陣中吳紫華以及盧佳玟的180公分已是最高，但其他國家有多名超過180公分選手是常態，更有幾名球員身高逼近200公分。

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作為U19台灣女排隊長，盧佳玟自嘲：「其他國家可能都覺得『台灣怎麼派一群自由球員出來』，起初會比較緊張，但是期待居多，畢竟這機會很難得，要好好把握。」教練林雍順也感嘆，出發前有特別找U16男生模擬，但在U19世錦賽碰到對手甚至打點比男生還高。

在身高處於絕對劣勢下，U19台灣女排預賽表現亮眼，連續擊敗塞爾維亞、阿根廷、多明尼加等歐美隊伍，直到對戰巴西才在大戰5局後惜敗，但女將們隨即振作，面對波多黎各打滿5局勝出，以分組第2晉級16強；可惜16強對決強敵日本，台灣女排在先拿1局後遭對手連拿3局反撲無緣8強，後續擊敗泰國但輸給阿根廷，最後打退墨西哥，拿到第11名。

林雍順點出，賽會過程球員表現起起落落，有時球員會因為手風順心態有點膨脹，他告訴球員們要確實做好每件事情才能贏球，同時輸球也非壞事，代表還有進步空間，包含心態跟球技都是。他補充，這趟遠赴塞爾維亞參加難得的世界級比賽，換過不少隊形，希望每個人都能有上場時間跟比賽經驗，因為要把握這機會，讓孩子們拓展視野，就算打不好也沒關係，可以把在這裡學到的帶回台灣，讓自己變得更好，才是該給孩子們的教育。

盧佳玟認為，這趟旅程看到許多同齡層手法比自己好還有不同球風的對手，讓她也會想嘗試不同方法，一開始覺得大家會成為其他隊伍的箭靶，但其實有能力抗衡，只是差在心態，常在關鍵時刻縮掉，包括對日本跟巴西都是，應該要更有膽識。而在對墨西哥拿到全場最高20分的攻擊手許甄軒也說：「以前會覺得自己沒有那麼積極參與比賽，現在知道自己要長大，必須要站出來撐起球隊，只要肯努力，像U19世錦賽這樣的舞台，我們也能慢慢接近。」

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