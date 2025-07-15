晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾是中職洋將 MLB前投手槍殺岳父面臨無期徒刑

2025/07/15 11:17

曾效力中職中信鯨的MLB前投手丹尼，槍殺岳父後被陪審團裁定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。圖為丹尼2009年在世界棒球經典賽為義大利出賽。（路透）曾效力中職中信鯨的MLB前投手丹尼，槍殺岳父後被陪審團裁定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。圖為丹尼2009年在世界棒球經典賽為義大利出賽。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾於2002年短暫效力過中職中信鯨的美國職棒大聯盟（MLB）前投手丹尼（Danny Serafini），2021年因經濟糾紛槍殺岳父羅伯特（Robert Gary Spohr），本月14日被陪審團認定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。

《ABC》報導，丹尼於2021年6月5日進入羅伯特的住處，埋伏3個小時後持槍射殺岳父，並且開槍打中了岳母溫迪（Wendy Wood），全然不管當時屋內還有年僅8個月大的嬰兒和3歲幼兒。

溫迪雖然後續送醫搶救回來，但由於槍擊案所造成的創傷仍在2023年輕生離世。陪審團14日裁定丹尼槍擊岳父的一級謀殺罪、針對岳母的殺人未遂罪以及入室竊盜罪全部成立，丹尼目前被羈押不得保釋，等待8月18日由法官宣判刑期。

據了解，丹尼於1992年首輪第26順位被MLB明尼蘇達雙城隊選中，後續輾轉於芝加哥小熊、聖地牙哥教士、匹茲堡海盜、辛辛那提紅人、科羅拉多落磯隊打球，並且曾在中職、日職效力。

丹尼2007年被MLB檢測出服用興奮劑，遭到禁賽50場，於2008年起轉至墨西哥棒球聯盟發展，義大利裔的他還在2009、2013年世界棒球經典賽為義大利出賽。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中