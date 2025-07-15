曾是中職洋將 MLB前投手槍殺岳父面臨無期徒刑

曾效力中職中信鯨的MLB前投手丹尼，槍殺岳父後被陪審團裁定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。圖為丹尼2009年在世界棒球經典賽為義大利出賽。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾於2002年短暫效力過中職中信鯨的美國職棒大聯盟（MLB）前投手丹尼（Danny Serafini），2021年因經濟糾紛槍殺岳父羅伯特（Robert Gary Spohr），本月14日被陪審團認定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。

據《ABC》報導，丹尼於2021年6月5日進入羅伯特的住處，埋伏3個小時後持槍射殺岳父，並且開槍打中了岳母溫迪（Wendy Wood），全然不管當時屋內還有年僅8個月大的嬰兒和3歲幼兒。

請繼續往下閱讀...

溫迪雖然後續送醫搶救回來，但由於槍擊案所造成的創傷仍在2023年輕生離世。陪審團14日裁定丹尼槍擊岳父的一級謀殺罪、針對岳母的殺人未遂罪以及入室竊盜罪全部成立，丹尼目前被羈押不得保釋，等待8月18日由法官宣判刑期。

據了解，丹尼於1992年首輪第26順位被MLB明尼蘇達雙城隊選中，後續輾轉於芝加哥小熊、聖地牙哥教士、匹茲堡海盜、辛辛那提紅人、科羅拉多落磯隊打球，並且曾在中職、日職效力。

丹尼2007年被MLB檢測出服用興奮劑，遭到禁賽50場，於2008年起轉至墨西哥棒球聯盟發展，義大利裔的他還在2009、2013年世界棒球經典賽為義大利出賽。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法