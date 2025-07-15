MLB明星賽》水手隊史第2人！ 羅里擊敗卡米內洛首奪全壘打大賽冠軍

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年明星賽全壘打大賽今於勇士隊Truist球場點燃戰火，目前以38轟領先群雄的水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh），在決賽以18轟擊敗光芒大物三壘手卡米內洛（Junior Caminero）的15轟，勇奪生涯首座全壘打大賽冠軍。

水手捕手砲羅里首奪全壘打大賽冠軍。（歐新社）

全壘打大賽今年賽制為前2輪3分鐘、決賽2分鐘，但前2輪最多只能打40球，決賽則為27球。每輪每位打者都能有額外的3個出局數，若能打出425英呎以上全壘打，則再增加第4個出局數。若是遇到平手，首輪比全壘打最遠距離，第2輪各比3次擊球機會，每一輪都有一次45秒暫停的機會。

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本屆參賽的8名球員為水手羅里、地主砲手歐森（Matt Olson）、國民22歲怪力男伍德（James Wood）、雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）、海盜重砲克魯茲（Oneil Cruz）、光芒大物三壘手卡米內洛、運動家強打魯克（Brent Rooker），洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。參賽的8位打者第1輪將以全壘打數排名前4多的打者晉級，次輪為對戰制，全壘打數第1名對上第4名、第2名對上第3名。

克魯茲（21轟）、卡米內洛（21轟）、巴克斯頓（20轟）和羅里（17轟）挺進第2輪。羅里與魯克同為17轟，所以要比全壘打最遠距離，羅里最遠敲出470.61英呎的全壘打，以0.02英呎的微小差距擊敗了魯克驚險晉級。卡米內洛在複賽以8轟險勝巴克斯頓的7轟晉級決賽，而羅里則是以19轟擊退克魯茲的13轟搶下決賽門票。

羅里在決賽率先上場，敲出18發全壘打，隨後登場的卡米內洛擊出15轟，最終由羅里捧起全壘打大賽冠軍，成為隊史自小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）之後、第2位奪下全壘打大賽的水手球員。值得一提的是，小葛瑞菲生涯手握3座全壘打大賽冠軍，高居史上最多。

水手捕手砲羅里首奪全壘打大賽冠軍。（路透）

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