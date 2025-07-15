中職》富邦「夏夜看球趣」前進大巨蛋 入場贈經典衝鋒旗掀起藍色狂潮

富邦悍將在7月29日（二）、30日（三）前進臺北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動。（富邦悍將提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕炎炎夏日的下班夜晚，富邦悍將邀請悍將家人一起告別辦公室的緊張與忙碌，換下正裝、穿上球衣，來到大巨蛋享受一場屬於夏天的熱血棒球盛宴！7月29日（二）、30日（三）悍將將在平日前進臺北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，特別準備一系列的好禮及活動要送給悍將家人們，用滿滿的應援熱情與豐富內容點燃球迷的夏夜時光。

《STRIVE 衝鋒曲》初次響起的那一年，是悍將們的重要時刻，那時或許你還沒成為悍將家人，大家敲碗許久的衝鋒旗即將經典復刻，這一次可別再錯過！夏夜看球趣主題活動兩天，進場即贈送「GUARDIANS 應援旗 」，全場的悍將家人們一起揮舞手中悍將藍色經典應援旗熱血吶喊，要在臺北大巨蛋藍色旗海飄揚，再掀起藍色狂潮！每日數量有限、發完為止。

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7月30日將迎來今年金曲獎雙料得主「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓，來自新竹的他，自2008年以團體「違法SmashRegz」踏入音樂圈後，持續以個人作品累積實力與口碑，作品融合生活觀察、幽默語彙與獨具風格的饒舌節奏，在華語音樂圈中擁有極高辨識度。2025年更一舉奪下「最佳男歌手」與「華語最佳專輯」兩項殊榮，實力備受肯定，獲獎後的首次開球來到臺北大巨蛋為悍將加持！

「夏夜看球趣」一起進場刮出超好運，主題活動期間入場即可領取夏夜刮刮樂一張，最大獎為富邦悍將平日指定場次開球嘉賓，另外還有多項好禮如「Guardians | Aether 攜帶型空氣清淨機」、「TT波特嫚指定品項面膜」、「星球工坊好運大吉爆米花」、「悍將 | 乖乖聯名包」和「悍將APP 點數10點」，一起來等你刮出好運！

另外搭配主題活動兩天還有不同的入場贈禮，7月29日將發送可樂果MiNi（原味）與Ocean Spray蔓越莓果汁，7月30日則有卡迪那小德薯（湖鹽海苔口味）及Ocean Bomb

風味飲料，一起享受味蕾的夏季饗宴，所有贈品每日限量發送，恕不代領與更換，更多活動

詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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