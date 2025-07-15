晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾1.1局核爆10分後遭道奇DFA 28歲右投戴維斯轉戰雙城

2025/07/15 12:04

戴維斯。（資料照，路透）戴維斯。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前把28歲右投戴維斯（Noah Davis）給指定讓渡（DFA），根據明星論壇報記者米勒（Phil Miller）指出，雙城隊透過現金交易換來戴維斯。

戴維斯在去年休賽季與紅襪簽小聯盟合約，今年季初被道奇透過現金交易買來。戴維斯本季在大聯盟出賽5場，吞下1敗、防禦率19.50，共投6局失14分有13分自責，被打擊率高達3成85，每局被上壘率為2.50。

其中，戴維斯在7月4日面對太空人之戰，僅投1.1局狂掉10分，隔天就遭道奇隊下放3A，美國時間7月11日更被指定讓渡（DFA）。如今雙城隊用現金交易獲得戴維斯，並把他下放至小聯盟3A。

戴維斯原是紅人2018年選秀第11輪的投手，2021年被交易至洛磯，2022年首度登上大聯盟。戴維斯生涯在大聯盟4個賽季，合計出賽23場，吞5敗、平均防禦率8.95。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中