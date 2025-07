MLB》曾1.1局核爆10分後遭道奇DFA 28歲右投戴維斯轉戰雙城

戴維斯。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日前把28歲右投戴維斯(Noah Davis)給指定讓渡(DFA),根據明星論壇報記者米勒(Phil Miller)指出,雙城隊透過現金交易換來戴維斯。

戴維斯在去年休賽季與紅襪簽小聯盟合約,今年季初被道奇透過現金交易買來。戴維斯本季在大聯盟出賽5場,吞下1敗、防禦率19.50,共投6局失14分有13分自責,被打擊率高達3成85,每局被上壘率為2.50。

其中,戴維斯在7月4日面對太空人之戰,僅投1.1局狂掉10分,隔天就遭道奇隊下放3A,美國時間7月11日更被指定讓渡(DFA)。如今雙城隊用現金交易獲得戴維斯,並把他下放至小聯盟3A。

戴維斯原是紅人2018年選秀第11輪的投手,2021年被交易至洛磯,2022年首度登上大聯盟。戴維斯生涯在大聯盟4個賽季,合計出賽23場,吞5敗、平均防禦率8.95。

