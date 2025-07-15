MLB》曾1.1局核爆10分後遭道奇DFA 28歲右投戴維斯轉戰雙城

戴維斯。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前把28歲右投戴維斯（Noah Davis）給指定讓渡（DFA），根據明星論壇報記者米勒（Phil Miller）指出，雙城隊透過現金交易換來戴維斯。

戴維斯在去年休賽季與紅襪簽小聯盟合約，今年季初被道奇透過現金交易買來。戴維斯本季在大聯盟出賽5場，吞下1敗、防禦率19.50，共投6局失14分有13分自責，被打擊率高達3成85，每局被上壘率為2.50。

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其中，戴維斯在7月4日面對太空人之戰，僅投1.1局狂掉10分，隔天就遭道奇隊下放3A，美國時間7月11日更被指定讓渡（DFA）。如今雙城隊用現金交易獲得戴維斯，並把他下放至小聯盟3A。

戴維斯原是紅人2018年選秀第11輪的投手，2021年被交易至洛磯，2022年首度登上大聯盟。戴維斯生涯在大聯盟4個賽季，合計出賽23場，吞5敗、平均防禦率8.95。

Twins have acquired RHP Noah Davis from the Dodgers for cash, and assigned him to AAA St. Paul. In 57 1/3 career innings for Rockies and Dodgers, Davis has struck out 51, but also walked 28, and has a career 8.95 ERA. — Phil Miller （@MillerStrib） July 14, 2025

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