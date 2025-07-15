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中職》宋晟睿、陳晨威兩快腿遞補全壘打大賽！明星賽所有名單底定

2025/07/15 11:52

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行，眾所矚目的戰技挑戰賽名單正式揭曉，多項刺激又趣味的技術競賽，包括考驗傳球準度的「鐵捕封殺王」、測驗打擊能力的「全方位打擊王」，以及充滿張力的全壘打大賽。今年戰技賽最大亮點，莫過於兩位經典國家隊「鐵捕」葉君璋與高志綱將重披捕手護具親自參賽，不僅為戰技賽增添話題性，也象徵捕手精神的傳承與延續。

7月19日「鐵捕封殺王」首先展開，將測驗選手的傳球準度。參賽者包括昔日國家隊傳奇捕手葉君璋、高志綱，以及林子偉、潘傑楷。比賽規則每人有5次阻殺機會，選手須採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）

7月20日「全方位打擊王」接力登場，考驗投手們任務執行和綜合打擊能力。參賽名單包括曾在2023年奪冠的呂彥青，以及在2022年拿下「打準大賽」冠軍的洋投後勁，兩位隱藏好手實力不容小覷；此外，兩位國家隊投手陳冠宇與郭俊麟也將挑戰本次比賽。參賽者需完成6個指定任務，每完成一個任務獲得50分，每個任務僅15秒時間執行，若15秒內未完成，則直接跳至下一個任務，最終總分最高者獲勝。

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）

全壘打大賽將分為兩天舉行，19日為預賽、20日進行決賽。原定參賽的魔鷹（台鋼雄鷹）、張育成（富邦悍將）、許基宏（中信兄弟）、張志豪（中信兄弟）因有傷勢顧慮退賽，改由宋晟睿（中信兄弟）、陳晨威（樂天桃猿）、張肇元（台鋼雄鷹）、王政順（中信兄弟）遞補參賽。每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。

今年明星賽將由明星隊與中華隊展開頂尖對決，兩隊最終參賽名單已正式敲定，部分選手因傷退賽，由雙方總教練進行相關遞補人選如下，另提供兩隊最終完整名單：

明星隊：原入選選手盧孟揚（中信兄弟）、伍立辰（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林靖凱（統一7-ELEVEn獅），分別改由蔡齊哲（中信兄弟）、呂彥青（中信兄弟）、富藍戈（富邦悍將）、劉俊緯（味全龍）遞補。

中華隊：原入選選手黃恩賜（中信兄弟）、林立（樂天桃猿），分別改由陳柏豪（樂天桃猿）、陳宇宏（台鋼雄鷹）遞補。

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行。（中職提供）

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