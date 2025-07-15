晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅超人力霸王主題日 邀請原唱Voyager大巨蛋開演

2025/07/15 12:08

2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025統一獅與超人力霸王聯名主題日，7.25（五）～7.27（日）於臺北大巨蛋盛大舉辦，全台特攝迷、親子觀眾引頸期盼的【超人力霸王】，今年暑假強勢回歸。本次活動不僅將最新一代的超人力霸王「超人力霸王奧米加」直接躍上大巨蛋演出，讓粉絲一睹他的光之力量，更集結了歷代最受歡迎的超人力霸王，包括─初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，一同捍衛主場賽事。

7.25（五）~7.27（日）迎來熱血沸騰的《超人力霸王主題日》，不只經典角色齊聚，還特別邀請到來自日本的重量級嘉賓，將帶來熱血沸騰的演出！

Voyager 是由TAKERU與瀬下千晶組成的雙人音樂組合，為超人力霸王系列的重要歌手。自2013年以來，他們演唱了《超人力霸王銀河》《超人力霸王X》等多部作品主題曲與插曲，並在劇中出演《超人力霸王X》的 X.I.O 特防隊員（TAKERU 飾演山岸 健，瀨下千晶飾演松戶千明），堪稱系列不可或缺的重要存在！ 本次特別來台，連續三天比賽五局中場登台演唱超人力霸王系列經典歌曲，與台灣粉絲一同燃燒夏日熱情！

2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中