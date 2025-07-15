中職》統一獅超人力霸王主題日 邀請原唱Voyager大巨蛋開演

2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025統一獅與超人力霸王聯名主題日，7.25（五）～7.27（日）於臺北大巨蛋盛大舉辦，全台特攝迷、親子觀眾引頸期盼的【超人力霸王】，今年暑假強勢回歸。本次活動不僅將最新一代的超人力霸王「超人力霸王奧米加」直接躍上大巨蛋演出，讓粉絲一睹他的光之力量，更集結了歷代最受歡迎的超人力霸王，包括─初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，一同捍衛主場賽事。

7.25（五）~7.27（日）迎來熱血沸騰的《超人力霸王主題日》，不只經典角色齊聚，還特別邀請到來自日本的重量級嘉賓，將帶來熱血沸騰的演出！

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Voyager 是由TAKERU與瀬下千晶組成的雙人音樂組合，為超人力霸王系列的重要歌手。自2013年以來，他們演唱了《超人力霸王銀河》《超人力霸王X》等多部作品主題曲與插曲，並在劇中出演《超人力霸王X》的 X.I.O 特防隊員（TAKERU 飾演山岸 健，瀨下千晶飾演松戶千明），堪稱系列不可或缺的重要存在！ 本次特別來台，連續三天比賽五局中場登台演唱超人力霸王系列經典歌曲，與台灣粉絲一同燃燒夏日熱情！

2025年統一獅與超人力霸王聯名主題日，邀請超人力霸王主題曲原唱【Voyager】大巨蛋開唱。（統一獅球團提供）

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