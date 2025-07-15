MLB》出賽5場就入選明星賽惹議 米蕭羅斯基：他們不是針對我

米蕭羅斯基。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）本季只出賽5場就遞補入明星賽，成為史上第一人。他的入選也引來外界批評，米蕭羅斯基對此並不感到生氣，「他們不是在針對我。」

34歲小熊左投波伊德（Matthew Boyd）日前辭退明星賽，大聯盟宣布由米蕭羅斯基遞補進國聯明星隊，這也是他生涯首度入選，生涯至今僅先發5場先就入選明星賽，超越去年海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）的11場，創下史上最快進明星賽的紀錄。

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身高6呎7吋的米蕭羅斯基目前出賽5場，累積4勝1敗、防禦率2.81，共投25.2局投出33次三振。米蕭羅斯基表現的確亮眼，但仍有部分球員認為他的資歷尚淺，不該壓過表現穩定的老將，更有人直呼他的入選簡直就是個笑話，有一派認為明星賽應該讓「有實績」的球員參與；另一派則主張這是一場為了「球迷」的表演賽。

對於外界的批評，米蕭羅斯基表示：「他們不是在針對我生氣，連我自己都對能參加明星賽感到驚訝，原本以為明星週會是一個可以好好反思上半季表現的假期，但結果我竟然來這裡了。」

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