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游泳》金廈泳渡恐停辦 體育署、陸委會態度皆為「不建議辦理」

2025/07/15 12:10

金廈泳渡可能停辦。（資料照）金廈泳渡可能停辦。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕有關金廈泳渡是否停辦？金門縣政府遲遲不肯鬆口，強調將在16日召開記者會對外說明，據了解，體育署日前行文給金門縣政府，主要內容就是轉達陸委會的公文，也代表尊重並同意陸委會的決定，因此金廈泳渡預料要停辦！

由金門縣政府舉辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，將於7月26日至27日舉行，只是日前傳出金廈泳渡因牽涉統戰疑雲恐停辦。

正因「金廈泳渡」活動涉及中國以及相關人士來台等，除了體育署外，是否舉辦就得交由陸委會決定。陸委會發言人梁文傑日前指出，中國海警船去年開始頻繁侵擾金門禁限制水域，現在水域安全問題必須重視各部門的意見，對「金廈泳渡」活動，陸委會的態度是「不建議辦理」。

金門縣政府今日證實14日收到體育署公文，只是內容不便公開。據了解，體育署證實已發函給金門縣政府，相關內容基本上跟陸委會同一陣線，因此金廈泳渡都被陸委會、體育署「不建議辦理」，預料只能停辦。

另一個金門海上長泳活動，梁文傑日前則表示，「是在我們水域裡」，屬於一般體育專業交流，體育署也認為這項活動能夠舉辦，兩日活動就只剩海上長泳能如期登場。

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