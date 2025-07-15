桌球》最新世界排名揭曉!林昀儒穩居第8 朱雨玲、陳熠躋身前10

台灣一哥林昀儒穩居世界排名第8。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第29週世界排名，台灣一哥林昀儒穩居男子組排名第8，台灣一姐鄭怡靜在澳門女將朱雨玲、中國新秀陳熠雙雙躋身前10名後，從11名被擠落至13。

美國大滿貫賽昨天落幕，本週排名也出現變化，中國名將王楚欽在奪下第3座大滿貫賽男單冠軍後，進帳2000分積分，雖然仍居世界第2，但和林詩棟的差距已從2100分縮小為750分。獲得亞軍的張本智和還是第4，也僅落後第3的卡德拉諾50分；法國小將F.勒布朗美國站闖進4強，排名也和瑞典名將莫雷加德互換，從第7回升至第6。林昀儒維持在第8，和第9的約基奇積分同為2450分。

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台灣其他男將排名都下滑，高承睿從22名跌到25，馮翊新50名、郭冠宏76名、廖振珽77名、黃彥誠81名、張佑安83名。

女子組方面，朱雨玲在美國大滿貫賽封后，從14名躍居第6；獲得亞軍的陳熠也從17名上升至生涯最佳的第10。另一中國新星蒯曼雖然在4強賽遭陳熠逆轉，仍從第5前進至第4，再創生涯最佳，也把王藝迪擠到第5。

40歲的黃怡樺在美國戰打進32強，排名從39名回升至35，簡彤娟下滑至68名，李昱諄上週從資格賽一路殺進64強，排名也從83前進至78，17歲的葉伊恬則滑落至82名。

混雙方面，林昀儒/鄭怡靜在美國大滿貫賽闖進4強，排名從36名大幅回升至15，鄭怡靜/李昱諄的女雙組合也從第8上升至第6。男雙方面，南韓組合林鍾勳/安宰賢在美國站奪冠後，從第5名躍居第2，也把原本第3名的林昀儒/高承睿擠到第4。

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