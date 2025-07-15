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桃園警花陳于書因糖果開啟柔道生涯 世界警消運動會奪3金1銅

2025/07/15 12:26

桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2025年世界警察和消防員運動會今年6月27日到7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，29歲桃園警分局防治組警員陳于書參加柔道（女子78公斤以上）、柔術（70公斤以上有袍及無袍2項）與臥推（30歲以下）4項比賽，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她也帶著國旗站上頒獎台。

陳于書目前為柔道3段，過去曾是亞青盃國手，來自台東卑南族部落，她笑說，「是因為糖果！」就讀'知本國小3年級時，看柔道隊每次下課都有糖果吃，因為老師一句「練柔道有糖果吃喔！要不要來」，當時愛吃糖就加入了，沒想到老師才給了2天就不給了，她就這樣一直練下去。

桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）

陳于書說，練柔道還有另個原因，是希望能拿獎學金幫助家中經濟，小學畢業後她便進入台東體中就讀，開始征戰國內外大小賽事，雖然有不錯的成績，卻也換得滿身的傷，高中時走到了生涯規劃分岔路，原本希望像柔道好手連珍羚一樣，可以遠赴日本練柔道，但深知運動傷害恐影響選手路，7年前過世的恩師黃麗芬當時告訴她「你的命運只有你自己可以繼續走下去」，並協助她是否能保送警察大學，高3時她毅然決然邊讀書、邊練柔道，很幸運地保送警大，畢業後準備特考期間，選擇回到故鄉台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨老師，不時指導學生練習柔道，更希望以自身的經歷作為實證告訴學生，只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。

桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）

陳于書是警大83期畢業，通過特考後分發至桃園警分局中路派出所，同仁暱稱她是「阿書」，面對狡猾兇惡的歹徒總是一招制伏，嫌犯還來不及反應，已被摔得四腳朝天、動彈不得，目前她調任警局防治組。

陳于書提到，其實她已經退役一段時間，這次決定參賽下了很大的決心跟心力，要重新訓練是很大的挑戰，最讓她猶豫的還是身上的傷，已故的恩師是她精神支柱，這次也是因為想到恩師，讓她重新穿上柔道服再拚一次，她是桃園市警局唯一柔道代表選手，備戰的半年期間，大多利用下班時間到分局柔道場練習，「假人」是她最大的陪練夥伴，或是到各個學校練習，賽前1個月移師保一集訓，辛苦的訓練讓她受了7、8公斤，除了自己，同事也給她很大的精神鼓勵，終於在賽前把狀態調整到最好。

陳于書說，其實自己的身形不適合練柔道，因為腳小、高足弓，經常會拐到腳，「一直都是用後天去補」，此次比賽拿下3金1銅，也回到台東向恩師報告好消息。

桃園警分局分局長長王智說，對「阿書」刻苦卓絕、自我砥礪的精神至感敬佩，希望同仁以她為楷模，學習她堅忍不放棄的精神。

桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績。（陳于書提供）桃園警分局防治組警員陳于書在2025年世界警察和消防員運動會，一舉拿下3金（柔道、柔術有袍、臥推）1銅佳績。（陳于書提供）

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