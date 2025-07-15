日本賽》葉宏蔚／詹又蓁扳倒歐錦賽金牌 晉級混雙16強

台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕葉宏蔚／詹又蓁今天在超級750系列日本羽球公開賽，以21：17、19：21、21：7打敗今年歐錦賽金牌丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund），取得對戰2連勝，也挺進混雙16強。

葉宏蔚／詹又蓁在去年開始合作，並在超級100系列吉隆坡大師賽拿下首冠，只是今年卻遇上撞牆期，直到5月才漸入佳境，於馬來西亞大師賽、新加坡公開賽都挺進4強，世界排名也上升至17名。

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面對世界排名11的托夫特／瑪格倫，葉宏蔚／詹又蓁首局雖然也兩度遭對手追平，兩人都能找到對策突破，於14：14後更是打出7：3攻勢先下一城。

葉宏蔚／詹又蓁在第二局跟丹麥勁敵你來我往，只是關鍵來到19：19反而遭對手連得2分，也就無緣提前收下勝利。葉宏蔚／詹又蓁在決勝局捲土重來，並找到方法壓制對手，多次連續得分讓對方越來越洩氣，以懸殊比分搶下勝利。

葉宏蔚／詹又蓁挺進16強後，將遇到本季狀態火熱的泰國組合狄查波（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），他們目前年終賽積分高居第1，而葉宏蔚／詹又蓁過去兩度遇上泰國強敵都直落二吞敗，這次就看能否有所突破。

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