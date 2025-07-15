路跑》台北馬拉松報名啟動！獎金加碼50萬 還可獲得東京、大阪來回機票

每年台北馬拉松都在低溫中開跑，今年將在12月21日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕每年台北馬拉松都在低溫中開跑，今年將在12月21日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑，今（15）日舉辦宣告記者會，從今天下午4點開始，開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。賽事主題「Beyond the Finish 超越終點 走飆極限」傳達挑戰自我的概念，「走飆」一詞源自於閩南語「走標（tsáu-pio）」，意指為賽跑，透過異體字「飆」來展現速度感，讓台北馬拉松不僅是國際運動賽事更是台灣文化的全民體育盛會。

台北馬拉松號稱跑者期末考，去年升格為世界田徑總會（WA）金標籤賽事，參賽員額共2萬8千人，因應2025雙北世界壯年運動會的保障名額，預留給世壯運公路賽的完賽跑者，今年馬拉松及半程馬拉松全面採取抽籤制度，馬拉松組在今天下午4點至7月28日下午5點開放登記；半程馬拉松組則於8月8日下午4點至8月20日下午5點開放登記。此外，在正式賽前一日的「耶誕歡樂早餐跑」，組別分為3公里、9公里，邀請國內外跑者們呼朋引感受台北。

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賽事主題「Beyond the Finish 超越終點 走飆極限」傳達挑戰自我的概念，「走飆」一詞源自於閩南語「走標（tsáu-pio）」，意指為賽跑，透過異體字「飆」來展現速度感。（記者孫唯容攝）

台北市副市長林奕華表示，台北馬拉松是這是台灣唯一的屬於市區型的馬拉松賽，可以獲得金標籤賽事，期望鼓勵更多國內菁英跑者，大會將頒發總獎金50萬元新臺幣，給國內男、女子組馬拉松組前十名的跑者；除了原先國內男女冠軍就能各別獲得的10萬元，這次第二到第十名也可獲得5萬至5千不等的激勵獎金，共計加碼30萬元臺幣，此外國內前五名選手，更可獲得長榮航空提供的亞洲線「東京/大阪/韓國/中港澳」等航點來回機票乙張。

跑步教練愛迪生黃毓軒也分享參賽經驗，去年他以2小時30分5秒突破個人最佳，總排名第17名、國內排名第6，2025雙北世界壯年運動會獲男子30+組冠軍；黃毓軒也說，今年除了希望能帶領跑班學員一起再創佳績，自己能夠在排名上有所進步，奪下激勵獎金之餘，拿著機票去挑戰更多海外賽。

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