MLB明星賽》「我是全壘打大賽冠軍」 羅里8歲童言童語成真了！

羅里與家人一起拿下全壘打大賽冠軍。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕「我是全壘打大賽冠軍!」這是8歲時羅里(Cal Raleigh)在家人所錄下的影片中所說的話,如今羅里將20年的童年豪語實現了,更重要的是父親與弟弟以及家人們都一同見證這一刻。

「這段影片太瘋狂了,」羅里賽後談到上週爆紅的影片時表示,真的不知道他們是從哪裡挖出那段影片的,這一切太不現實了,從來不會覺得自己會贏,也不覺得自己會被邀請,結果真的參加了全壘打大賽,而且還跟家人一起贏下比賽,這真的太特別了。真是難以忘懷的一夜。

請繼續往下閱讀...

羅里今年全壘打大賽找來父親Todd Raleigh Sr.當餵球投手、15歲的弟弟Todd Raleigh Jr.蹲捕,父親與弟弟也見證羅里奪冠的一刻,他成為史上第一位拿下全壘打大賽的捕手以及左右開弓的打者。

羅里在首輪差一點被淘汰,他與運動家強打魯克(Brent Rooker)以17轟戰成平手,根據規則,全壘打最遠全壘打距離成為勝負關鍵。羅里擊出最遠的全壘打距離為為470.62英呎,魯克則是470.54英呎,差距只有0.95英吋(約2.4公分),羅里驚險晉級4強,最終順利奪冠,本屆共合計敲出54轟。

「我的天啊,真的太接近了!」羅利坦言,自己差一點就進不了4強,真的是很幸運。他認為首輪最難打,因為時間3分鐘有點久,他也透露自己起初有左右開弓,但由於右打表現不佳,所以他全程改為左打。

“I’m the Home Run Derby champ.”



Cal Raleigh called his HR Derby title when he was a kid



(via @Mariners) pic.twitter.com/mtjd43DBph