MLB明星賽》「我是全壘打大賽冠軍」 羅里8歲童言童語成真了！

羅里與家人一起拿下全壘打大賽冠軍。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「我是全壘打大賽冠軍！」這是8歲時羅里（Cal Raleigh）在家人所錄下的影片中所說的話，如今羅里將20年的童年豪語實現了，更重要的是父親與弟弟以及家人們都一同見證這一刻。

「這段影片太瘋狂了，」羅里賽後談到上週爆紅的影片時表示，真的不知道他們是從哪裡挖出那段影片的，這一切太不現實了，從來不會覺得自己會贏，也不覺得自己會被邀請，結果真的參加了全壘打大賽，而且還跟家人一起贏下比賽，這真的太特別了。真是難以忘懷的一夜。

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羅里今年全壘打大賽找來父親Todd Raleigh Sr.當餵球投手、15歲的弟弟Todd Raleigh Jr.蹲捕，父親與弟弟也見證羅里奪冠的一刻，他成為史上第一位拿下全壘打大賽的捕手以及左右開弓的打者。

羅里在首輪差一點被淘汰，他與運動家強打魯克（Brent Rooker）以17轟戰成平手，根據規則，全壘打最遠全壘打距離成為勝負關鍵。羅里擊出最遠的全壘打距離為為470.62英呎，魯克則是470.54英呎，差距只有0.95英吋（約2.4公分），羅里驚險晉級4強，最終順利奪冠，本屆共合計敲出54轟。

「我的天啊，真的太接近了！」羅利坦言，自己差一點就進不了4強，真的是很幸運。他認為首輪最難打，因為時間3分鐘有點久，他也透露自己起初有左右開弓，但由於右打表現不佳，所以他全程改為左打。

“I’m the Home Run Derby champ.”



Cal Raleigh called his HR Derby title when he was a kid



（via @Mariners） pic.twitter.com/mtjd43DBph — Underdog （@Underdog） July 15, 2025

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