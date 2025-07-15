晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB明星賽》「我是全壘打大賽冠軍」 羅里8歲童言童語成真了！

2025/07/15 14:23

羅里與家人一起拿下全壘打大賽冠軍。（路透）羅里與家人一起拿下全壘打大賽冠軍。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「我是全壘打大賽冠軍！」這是8歲時羅里（Cal Raleigh）在家人所錄下的影片中所說的話，如今羅里將20年的童年豪語實現了，更重要的是父親與弟弟以及家人們都一同見證這一刻。

「這段影片太瘋狂了，」羅里賽後談到上週爆紅的影片時表示，真的不知道他們是從哪裡挖出那段影片的，這一切太不現實了，從來不會覺得自己會贏，也不覺得自己會被邀請，結果真的參加了全壘打大賽，而且還跟家人一起贏下比賽，這真的太特別了。真是難以忘懷的一夜。

羅里今年全壘打大賽找來父親Todd Raleigh Sr.當餵球投手、15歲的弟弟Todd Raleigh Jr.蹲捕，父親與弟弟也見證羅里奪冠的一刻，他成為史上第一位拿下全壘打大賽的捕手以及左右開弓的打者。

羅里在首輪差一點被淘汰，他與運動家強打魯克（Brent Rooker）以17轟戰成平手，根據規則，全壘打最遠全壘打距離成為勝負關鍵。羅里擊出最遠的全壘打距離為為470.62英呎，魯克則是470.54英呎，差距只有0.95英吋（約2.4公分），羅里驚險晉級4強，最終順利奪冠，本屆共合計敲出54轟。

「我的天啊，真的太接近了！」羅利坦言，自己差一點就進不了4強，真的是很幸運。他認為首輪最難打，因為時間3分鐘有點久，他也透露自己起初有左右開弓，但由於右打表現不佳，所以他全程改為左打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中