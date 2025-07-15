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路跑》跑者快看！台北馬拉松今開放抽籤 國內菁英加碼獎金

2025/07/15 13:55

台北馬拉松今天舉行報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）台北馬拉松今天舉行報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台北馬拉松將於12月21日上午6點30分於台北市政府前廣場盛大開跑，今天記者會正式宣告自下午4點起，開放馬拉松組一般跑者登記抽籤，半程馬拉松組則是於8月 8日下午4時開放登記抽籤。

賽事主題『Beyond the Finish 超越終點 走飆極限』傳達挑戰自我的勝利不在終點線，而是跑者跨出的每一步都在超越自我，而被稱作跑者期末考的台北馬拉松，參賽員額共2萬8千人，去年升格為世界田徑總會 （WA）金標籤賽事，讓本就熱門的參賽名額更加搶手，馬拉松組也因此採取抽籤制。統計 去（113）年馬拉松組9000個名額，扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的 4560人，剩餘4440個名額共有1萬5056人搶登記，整體中籤率僅3成，創歷屆新低，而半程馬拉松組1萬9000個名額，開放報名後也在1天內額滿。

今年因應2025雙北世界壯年運動會的保障名額，預留給世壯運公路賽的完賽跑者，在名額相對緊縮的情況下，今年馬拉松及半程馬拉松全面採取抽籤制度，馬拉松組於7月15日下 午4點至7月28日下午5點開放登記;半程馬拉松組則於8月8日下午4點至8月20日下午5點開放登記。

根據大會完賽時間統計，2023年有439人在3小時以內完賽，4小時以內則有4,135人; 2024年有483人在3小時以內完賽，4小時以內則有4,214人。在跑者成績普遍提升的情況下， 達標免抽籤人數的增加也反映在偏低的中籤率上。

在國內其一的金標賽道上，挑戰全程馬拉松，必然能讓國內選手靠著熟悉的賽道，取得 優勢。受邀參與記者會的黃毓軒，分享參賽經驗，去年台北馬拉松以2小時30分5秒突破個人最佳，總排名第17名，國內排名第6，他說：「去年破PB，很榮幸入選首屆金標籤百傑。今年除了希望能帶領跑班學員一起再創佳績，更期望自己能夠在排名上有所進步，奪下激勵獎金之餘，拿著機票去挑戰更多海外賽，看更大、更 遠的世界。」

今年期望鼓勵更多國內菁英跑者，衝出自我最佳，大會將頒發總獎金50萬元新臺幣，給 國內男、女子組馬拉松組前十名的跑者。除了原先國內男女冠軍就能各別獲得的10萬元，2 至10名亦可獲得5萬至5千不等的激勵獎金，共計加碼30萬元臺幣，為的就是刺激國內選手們 衝出更好的成績!此外，國內前五名選手，更可獲得長榮航空提供的亞洲線「東京/大阪/韓 國/中港澳」等航點來回機票一張。

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