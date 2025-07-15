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MLB明星賽》全壘打大賽開轟球竟被球僮「美技」沒收 光芒球星大器回應

2025/07/15 14:50

光芒大物卡米內洛。（美聯社）光芒大物卡米內洛。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽週登場，今天上演全壘打大賽，光芒大物卡米內洛（Junior Caminero）擊出的一發全壘打，卻意外被外野的球僮「美技沒收」，讓全場球迷感到驚訝、卡米內洛也不斷詢問是否有列入全壘打數。卡米內洛最後在決賽以15轟不敵水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的18轟。

卡米內洛在決賽時敲出一發左外野深遠飛球，眼看就要飛出大牆，這時一名外野的男球僮在全壘打牆跳起來接殺，用美技守備沒收這顆飛球。最後官方經重播檢視後，顯示球會飛越全壘打大牆，因此算是全壘打。

光芒大物卡米內洛。（路透）光芒大物卡米內洛。（路透）

權威媒體《The Athletic》確認這位男球僮是勇士隊官方計分員的17歲兒子穆斯特勒（Sam Musterer），他受訪表示，「我當時不太清楚自己站在全壘打牆前的那個位置，我以為那裡的全壘打牆比較高，就這樣伸手去接球。」

對於球僮的「沒收全壘打」，卡米內洛回說，「事情總會發生，他當時也在球場上玩得開心，他只是做了自己覺得有趣的事，沒關係。」

雖然卡米內洛最終獲得全壘打大賽第2名，沒有拿到冠軍，但卡米內洛認為，「這次一段極棒的經歷，這是我小時候的夢想，我一點也不失望。」

光芒大物卡米內洛。（法新社）光芒大物卡米內洛。（法新社）

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