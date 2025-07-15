日本賽》首局拿6分的周天成 3局逆轉鄭加恆挺進16強

周天成。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕連續征戰的台灣一哥周天成今天在超級750系列日本羽球公開賽，雖然首局只拿6分，不過小天最終還是以6：21、21：10、21：12逆轉新加坡選手鄭加恆，有驚無險挺進男單16強。

世界排名第6的周天成在6月印尼公開賽奪下亞軍，短暫休息後又參加美國、加拿大公開賽，他本季加上日本賽已經征戰13場世界巡迴賽，堪稱超級鐵人。另外，小天年終賽積分以5萬6380分超越泰國世界球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）的5萬5710分暫居第1。

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結束北美征戰，周天成本週再戰日本賽，他去年打下亞軍，締造台灣男單在日本賽的最佳成績。小天本屆榮膺男單第6種子，他去年首次在西班牙大師賽過招鄭加恆，以逆轉方式贏得勝利。

想不到，周天成今天首局狀態不佳，竟然接連掉分，不僅陷入4：11落後，暫停後更只拿2分，直接讓鄭加恆快意先下一城。周天成在第二局才找回應有狀態，於9：9平手更是一鼓作氣連掃11分，也將戰線扳平。

周天成第三局雖又面臨落後，不過未像首局直接讓出，技術暫停前取得11：8超前，換邊後持續壓制對手，最終逆轉收下對戰2連勝及晉級門票，小天16強將遭遇地主選手渡邊航貴。

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