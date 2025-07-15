NFL》噴射機24歲明星外接手獲4年38億超狂續約！創史上第1人紀錄

威爾森。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約噴射機24歲明星外接手威爾森（Garrett Wilson）上季結束時一度與球隊的未來產生變數，但今根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，威爾森以和噴射機達成4年1.3億美元（約38億新台幣）延長合約，讓他在紐約效力至2030年賽季。

威爾森是2022年選秀首輪第10順位的大物外接手，該年拿下進攻組新人王，他的新秀合約還剩下2年，如今與噴射機續約，其中包含9000萬美元保障薪資，為外接手史上第4高。這份新合約的年薪高達3250萬美元，也讓威爾森成為聯盟第5高薪的外接手；同時威爾森入行3年就拿到年薪3100萬美元以上的合約，更創下史上首見紀錄。報導也提到，噴射機同時也正在和2022年首輪第4順位的防守組新人王、當家明星角衛賈納（Sauce Gardner）談續約。

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上季威爾森累積101次接球、1104碼與7次達陣，皆寫下個人生涯新高，然而他在球季中與資深明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）鬧不合，讓外界猜測威爾森可能對現狀不滿、甚至要求交易；不過羅傑斯已在3月與噴射機分道揚鑣，威爾森來季搭檔的四分衛，將會是他的俄亥俄州大隊友費爾茲（Justin Fields），兩人也對於再度聯手感到期待。

威爾森生涯前3年都繳出80次接球與1000碼，成為史上第5人，同時也有望成為噴射機隊史第1位連4年繳出1000碼的外接手。考量到他入隊後面臨的四分衛動盪，更顯得難能可貴。自威爾森進聯盟以來，已經接過來自7位不同四分衛的傳球，分別為羅傑斯、威爾森（Zach Wilson）、法雷科（Joe Flacco）、懷特（Mike White）、希米恩（Trevor Siemian）、波伊爾（Tim Boyle）與史崔弗勒（Chris Streveler）。

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