NFL》當家四分衛赫茲搭上老鷹奪冠「順風車」？教頭怒斥：根本狗屁

赫茲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城老鷹在今年第59屆超級盃打爆堪薩斯酋長，成功報仇雪恨勇奪隊史第2冠，當家四分衛赫茲（Jalen Hurts）再次技壓馬霍姆斯（Patrick Mahomes），更拿下超級盃MVP殊榮。然而外界對他的質疑仍不曾少過，對此總教練西里安尼（Nick Sirianni）也為子弟兵抱不平。

老鷹上季開季僅拿下2勝2敗，當時西里亞尼的帥位一度岌岌可危，此時球隊也調整進攻策略，更加倚重巨星跑衛巴克利（Saquon Barkley）與地面進攻，這也帶來絕佳成效，老鷹例行賽後段拿下12勝1敗，巴克利更繳出生涯新高的2005碼與13次達陣，摘下年度最佳進攻球員獎。

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在老鷹更以巴克利為主的進攻下，赫茲上季傳球嘗試次數（361次）與傳球碼數（2903碼）皆創下2021年成為主戰後的最低紀錄；加上老鷹擁有全聯盟最強進攻鋒線，以及巴克利、外接雙星布朗（A.J. Brown）與史密斯（DeVonta Smith）等武器，讓許多專家與球迷質疑他真正的實力。

赫茲。（資料照）

然而早在第57屆超級盃，赫茲就已經繳出更勝當今第一人馬霍姆斯更耀眼的數據與表現；第59屆超級盃中，赫茲在巴克利遭到嚴加看防之下挺身而出，全場22傳17中繳出221碼、跑陣72碼，合計3次達陣的超狂成績，率領老鷹奪冠。

儘管粉碎不少質疑，但還是不少人不服赫茲的實績，更稱赫茲不過只是搭著老鷹的「奪冠列車」。對此老鷹總教練西里安尼直言：「根本就是狗屁，他打的是美足裡最重要的位置，這也是最終極的團隊運動，他為了勝利願意付出我們需要他的一切，那種無私奉獻的精神是我佩服的。」

「我熱愛美式足球的原因，是它需要每個人一起努力才能達成目標。」西里安尼表示，不管是布雷迪（Tom Brady）、馬霍姆斯或楊恩（Steve Young），所有偉大的四分衛身邊一定都有偉大的接球員與防守組，「這根本說不完，我想這確實是值得討論的話題，但我第一直覺，就是那（對赫茲的質疑）根本是狗屁。」

26歲的赫茲於2023年與老鷹簽下5年2.55億美元延長合約，自2020年選秀第2輪第53順位入隊以來，赫茲入選過2屆職業盃、率隊闖進2次超級盃。然而近期在《ESPN》釋出由匿名高層、教練和球探票選現役前10四分衛，赫茲只被排在第9名，也引來前冠軍外接手瓊斯（James Jones）批評：「實在太糟糕了！」

赫茲。（資料照）

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