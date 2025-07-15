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日本賽》迎戰台灣冠軍組合！2年前不敵麟洋配銀恨的地主男雙吐心聲

2025/07/15 16:16

保木卓朗／小林優吾。（資料照）保木卓朗／小林優吾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕超級750系列日本羽球公開賽，地主最強男雙保木卓朗／小林優吾，首輪將迎戰剛在超級300系列加拿大公開賽奪冠的台灣雙胞胎組合李芳任／李芳至，今天受訪也透露心境。

曾拿下2021年世錦賽金牌的保木卓朗／小林優吾，由於小林優吾傷勢的關係，自去年巴黎奧運至今並未有太多參賽機會，世界排名目前為第16。這次參加日本賽，保木卓朗表示，相較巴黎奧運前，兩人更能以享受比賽的心態去打球，不像以前只想著「一定要贏」。

小林優吾則說，由於傷勢影響，自己在速度方面還無法回到去年的水準，既然現在沒辦法在速度上佔優勢，就必須要比對手多撐一拍，或透過空檔來觀察、強化彼此的配合與默契，「只要能把這些細節做好，相信表現能進一步提升。」

2年前的日本公開賽，保木卓朗／小林優吾在決賽不敵台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟「銀恨」。談起這次在日本比賽，保木卓朗表示：「2年前我們在決賽中落敗，不過能站上家鄉大型賽事的決賽舞台，感受到日本球迷滿滿應援，也讓我們更有力量。我覺得那也是影響我們表現的關鍵，這次如果能有好成績，對我們更是前進一大助力。」

談到明天將對決剛在加拿大奪冠的台灣雙胞胎組合李芳任／李芳至，保木卓朗表示絕對不容小覷，會全力以赴；小林優吾也說道：「對手是剛在加拿大賽奪冠的組合，他們應該信心滿滿，不過我們只要打出自己的節奏，一定有機會贏下來。」

李芳任、李芳至兄弟拿下加拿大公開賽男雙冠軍。（資料照，取自土地銀行羽球隊臉書）李芳任、李芳至兄弟拿下加拿大公開賽男雙冠軍。（資料照，取自土地銀行羽球隊臉書）

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