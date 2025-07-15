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世大運》17日凌晨開幕 台灣代表團1男、1女掌旗官揭曉

2025/07/15 16:05

台灣代表團確定由擊劍好手陳弈通、網球女將楊亞依擔任掌旗官。（資料照）台灣代表團確定由擊劍好手陳弈通、網球女將楊亞依擔任掌旗官。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世大運將在17日凌晨2點開幕，台灣代表團確定由擊劍好手陳弈通、網球女將楊亞依擔任掌旗官。

台灣近幾屆世大運掌旗官由2013年網球李欣翰、2015年女排王欣婷、2017年田徑楊俊瀚、2019年男排吳宗軒，上屆則是「排球甜心」廖苡任擔綱掌旗官。

體育署、大專體總在本屆到達選手中，選定巴黎奧運國手陳弈通，上屆世大運表現精湛的楊亞依擔任男、女掌旗官，也是世大運首度有兩位掌旗官。

陳弈通是台灣睽違36年來首位登上奧運殿堂的擊劍選手，本屆將攜手上屆世大運拿下個人第5名的陳致傑及岳哲豪、許勝閎，4人共組男子鈍劍「F4」，期許延續6月亞錦賽奪團體銅牌氣勢，為台灣奪世大運首面擊劍獎牌。

上屆成都世大運斬獲女單銀牌的楊亞依昨已抵達德國，陣中唯一擁有參賽經驗的她表示，這次會努力提升獎牌成色，全力以赴爭金，擔任擔任掌旗官也是很意外、很開心。台灣本屆世大運網球派8名球員，女子隊楊亞依、李亞芯、林芳安和李羽芸；男子隊陳彥丞、張子隸、王愷翊和羅翊睿，賽事7月18日起登場，大會採室外紅土，上屆世大運台灣拿到5金、1銀、1銅。

另外，除了陳弈通、楊亞依外，男籃、女籃、羽球、擊劍、網球，共52位選手、14位教練出席開幕式。

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