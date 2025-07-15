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路跑》台北馬是拚PB的好機會？ 黃毓軒要帶正妹女友Kik挑戰「破3」

2025/07/15 16:04

台北馬拉松今天舉行報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）台北馬拉松今天舉行報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年台北馬拉松將於12月21日開跑，今天下午4點將正式開放馬拉松組一般跑者登記抽籤，這場也被跑者定位為「年度期末考」，檢驗整年度的訓練成果，希望能拚破個人佳績，而將是7度參賽的「老酥」黃毓軒也將帶著女友Kiki黃鈺琪挑戰跑進全馬3小時的目標。

黃毓軒在去年台北馬男子全馬跑出2小時30分鐘39秒的佳績，今年在大阪馬再跑出2小時30分鐘05秒的成績刷新個人最佳，他今天出席台北馬報名宣告記者會時表示，以台灣的氣候而言，12月的台北馬算是最舒適的氣溫，是跑者想突破個人最佳成績的最佳選擇之一，此外，尤其半馬的賽道相對平緩，很適合想改寫個人紀錄的好機會。

黃毓軒表示，這次他將帶著女友Kiki一起挑戰「破3」的目標，希望能登上女子百傑榜，而他作為跑班教練也給予一般跑者建議，在全馬備賽課表可以採取「一長、一短、一放鬆」的訓練，包含長距離的有氧，短距離的間歇強度訓練，還有恢復得輕鬆跑，一週最好至少跑3天較為妥當。

黃鈺琪今年挑戰「破3」失敗，但她選定台北馬再次捲土重來，她認為，現在很多人會挑海外的馬拉松挑戰個人紀錄，但台北馬算是CP值很高的比賽，包含氣候、賽道，算是有機會刷新成績，她自己也在備賽期間，希望能朝設定目標繼續努力。

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