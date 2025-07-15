中職》重溫世界冠軍的感動！ 12強「冠軍之路：臺灣尚勇」特展與獅隊合作

國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展舉辦開幕展覽典禮，統一獅總經理蘇泰安帶帶領潘傑楷，陳重羽以及UniGirls女孩隆重出席。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年世界12強棒球賽冠軍台灣隊拿下世界冠軍，國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展也於今日舉辦開幕展覽典禮。今日上午特別由統一獅總經理蘇泰安帶帶領潘傑楷，陳重羽以及UniGirls女孩隆重出席，統一獅總經理蘇泰安也特別感謝國立臺灣歷史博物館邀請共同合作，一起展出別具榮耀意義的世界冠軍獎盃、教練及選手個人裝備，要讓民眾近距離欣賞，再次重回到去年12月榮耀時刻的回憶。

總經理蘇泰安致詞時，表示感謝這次的合作邀約，讓棒球的熱度可以持續發光發熱，也讓在地職業球隊統一7-ELEVEN獅讓更多球迷看見。

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開幕典禮由Uni Girls熱情的應援舞曲揭開序幕，現場氣氛在Nozomi帶出應援神曲『制霸天下炒熱到最高點』。活動另一波高潮是選手上台與球迷進行趣味問答，球迷們無不使出渾身解術搶答，最後由三位答對的球迷獲得與球員合影的機會。

展覽內容包括2024年世界棒球12強賽冠軍獎盃、隊長陳傑憲於本屆賽事獲得的MVP獎牌，也展出賽事期間TEAM TAIWAN的幸運物骰子與無敵星星，以及部分球員的實戰球衣與球具裝備等，也結合2025年2月世界棒球經典賽資格賽的相關展品，祈許臺灣能在2026年世界棒球經典賽再創佳績。

本次國立臺灣歷史博物館為了深化展覽與在地的連結，也與獅隊共同合作，展出統一7-ELEVEN獅相關文物，包含統一獅隊史10座年度總冠軍的冠軍獎盃，以及融合地方信仰與棒球精神的「獅王神轎」等，邀請球迷朋即日起至9月底，均可來台南走一趟見證世界12強「冠軍之路：臺灣尚勇」特展。

國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展舉辦開幕展覽典禮。（獅隊提供）

國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展舉辦開幕展覽典禮。（獅隊提供）

國立臺灣歷史博物館為了深化展覽與在地的連結，也與獅隊共同合作，展出統一7-ELEVEN獅相關文物。（獅隊提供）

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