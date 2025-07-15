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MLB明星賽》2.4公分差距不敵全壘打王！運動家強打對規則有話要說

2025/07/15 17:02

魯克。（法新社）魯克。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年明星賽全壘打大賽，由暫居大聯盟全壘打王的水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）奪下冠軍，然而他在第一輪差點遭到運動家強打魯克（Brent Rooker）淘汰，賽後魯克也吐露心聲。

魯克與羅里在首輪以17轟戰成平手，根據規則，全壘打最遠全壘打距離成為勝負關鍵。羅里擊出最遠的全壘打距離為為470.62英呎，魯克則是470.54英呎，差距只有0.08英呎（約2.4公分），羅里驚險晉級4強並順利奪冠。

「還蠻讓人意外的。」魯克表示，「因為我最後看到的數字，我們兩人都是471（英呎），如果規則要比小數點，那比賽過程中就應該顯示出來，而非等到全部都打完才突然公布，那應該會好一些。」不過魯克也很有風度，「但這就是規則，我當然還是玩得很開心。Cal是很棒的對手，規則這麼定，也沒什麼好說的。」

魯克強調自己不會感到懊悔，直言這是很棒的經驗，也很感激獲得參賽機會。他在首輪前45秒9次揮棒狂敲8轟，「我可能一開始揮太猛了，把自己打累了，前10次揮棒很順，後面就沒力了。」他也自嘲，「我如果再長壯一點，可能現在還在打！」

此外，魯克在首輪結束時還出現小插曲，他與餵球投手用光了40顆比賽用球，而魯克實際只揮棒38次，因為他在正式開賽前就試揮了2球，「沒人告訴我箱子裡只有40顆球，我開賽前熱身用掉2顆，結果球就不夠用了。」

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