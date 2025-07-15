籃球》邁入12年！府城盃成南台灣備戰HBL最大賽事

台南市府城議長盃全國中等學校籃球錦標賽在12日點燃戰火。（府城籃球協會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台南市府城議長盃全國中等學校籃球錦標賽在12日點燃戰火，本屆更是擴大舉辦邀請HBL甲級共16隊前來參戰，當中光復高中、能仁家商、東泰高中、東山高中、錦和高中皆為上季8強球隊，府城盃儼然成為南台灣備戰HBL最大賽事。

府城盃本屆從7月12至17日於延平國中體育館、公園國小體育館登場，主辦單位府城籃球協會邀請光復高中、能仁家商、東泰高中、東山高中、東泰高中、錦和高中、泰山高中、花蓮體中、治平高中、三民家商、永平工商、北科附工、后綜高中、彰化成功、北市成功、三重商工。

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16支HBL甲級球隊也要透過府城盃磨練高一新兵，備戰預計10月開打的資格賽、11月登場的預賽。

不僅高中甲組，高中乙組也有24隊、國中男子組有12隊，府城籃球協會希望能藉由賽事舉辦提升台南的基層籃球競爭力。

府城籃球協會總幹事王裕和表示，府城盃今年邁向第12年，從當初4隊到如今拓展高中甲級共有16隊參賽，賽事也屬南台灣暑假指標性賽事，也是HBL開打的前哨戰，「我們非常感謝贊助商鼎力相助，才能永續辦理，當然期望未來場館設備能夠提升，讓環境更好賽事舉辦更完美。」

台南市府城議長盃全國中等學校籃球錦標賽在12日點燃戰火。（府城籃球協會提供）

台南市府城議長盃全國中等學校籃球錦標賽在12日點燃戰火。（府城籃球協會提供）

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