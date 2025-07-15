晉級東京聽障奧運 宜蘭陳昀暄獲頒杏輝馬獎助金

宜蘭高商聽障運動員陳昀暄（前排左3）連同其他運動好手獲頒杏輝宜蘭馬基層運動獎助金。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭高商陳昀暄是名聽障運動員，專長為田徑，常代表國家四處征戰並取得佳績，今年更成功晉級東京聽障奧運，今天與其他宜蘭運動好手，獲得杏輝宜蘭馬拉松與宜蘭縣政府頒發「基層運動獎助金」，目標要再為台灣爭光奪牌。

陳昀暄小學時加入體育班，專長是田徑中長距離，近年加強游泳培訓，就讀復興國中時，首次代表台灣參加國際賽，隨著升學至宜蘭高商，先後在聖保羅世界聽障青年運動會、巴西世界聽障青年運動會、世界聽障田徑錦標賽及亞太聽障運動會中奪得好成績。

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在體壇逐漸發光發熱的陳昀暄，今年11月將赴東京參加聽障奧運，期望能夠發揮過往經驗，為台灣拿下好成績，她也透露加入田徑隊最大收穫，就是可以專注於跑步，透過奔跑忘卻煩惱。

杏輝宜蘭馬拉松預計11月8日在宜蘭運動公園登場，線上報名截止至8月8日，今年除維持原有「醫事人員組」，更首推「國軍組」，將頒發專屬獎勵金；杏輝集團今年也將部分賽事結餘轉為「基層運動獎助金」，鼓勵選手持續為夢想努力，今年共有5名宜蘭好手獲獎。

獲獎人分別是在全國大專校院運動會與全國中等學校運動會雙雙摘金的台灣師範大學鍾欣儒與陳潔安，各獲頒1萬元；榮獲全中運銅牌的體育大學蕭宇倢與宜蘭高中賴芷晴，各頒發6千元；在亞太聽障運動會奪得銀牌的宜蘭高商陳昀暄，獲頒1萬元。

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