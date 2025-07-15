路跑》世界最年長馬拉松選手因車禍過世 享年114歲

印度長跑運動員辛格的傳記作者今（15）日表示，他因車禍去世，享年114歲。（法新社）

〔編譯謝宜哲/綜合報導〕印度長跑運動員辛格（Fauja Singh）的傳記作者今（15）日表示，他因車禍去世，享年114歲。據信，他是世界上年齡最大長跑運動員。

根據《法新社》報導，辛格是印度裔英國人，綽號「頭巾龍捲風」（Turbaned Tornado）。14日他在旁遮普邦賈朗達爾縣（Jalandhar）被車撞而身亡。

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辛格傳記作者庫什萬特（Khushwant Singh）在X上說「頭巾龍捲風已不復存在，他在過馬路時被1輛不明車輛撞倒。安息吧，我親愛的辛格。」

辛格沒有出生證明，但他的家人說他出生於1911年4月1日。他最後一場比賽是2013年香港馬拉松的10公里比賽，當時他101歲，以1小時32分28秒的成績完賽。

雖然辛格儘管被廣泛認為是世上年齡最大馬拉松運動員，但他並未獲得吉尼斯世界紀錄認證，因為他無法證明自己年齡。辛格聲稱2011年他出生在英國殖民統治時期，當時還沒有出生證明。

印度總理莫迪得知辛格離世消息後在X上指出，辛格是一位傑出運動員，擁有令人難以置信的決心，他的去世令人悲痛。

莫迪補充，自己對辛格的思念與辛格家人和其無數仰慕者同在。

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