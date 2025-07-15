MLB》誰是大聯盟現役最強？教士球星：他是對手我不能說...藍色17號

小塔提斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟全明星賽，明天將正式在亞特蘭大勇士主場開打，今天現場已經眾星雲集，其中之一的教士當家球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）受訪時也被問及誰是現役最強球員，他也給出有趣答覆。

今天全明星賽記者會上，小塔提斯被問道，他認為誰是大聯盟當今最強球員，只見小塔提斯燦笑著回答：「我覺得這個問題答案很明顯吧！但他是我的對手，我不能說他的名字啦...」但他隨後還是補充，「你們已經知道了，藍色球隊的17號！」

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Fernando Tatis Jr. had a creative way of answering Shohei Ohtani when asked who the best player in MLB is right now:



“He’s my rival, I’m not gonna mention his name… 17 for the blue team.” pic.twitter.com/ms2VVLAyo4 — Dodgers Nation （@DodgersNation） July 15, 2025

小塔提斯口中的「藍色球隊的17號」，毫無疑問就是道奇二刀流巨星大谷翔平。本季大谷翔平在打擊區出賽95場，以32轟暫居國聯全壘打王，貢獻60分打點，打擊三圍.276/.382/.605，攻擊指數0.987；投手丘上登板5場，投9局飆出10次三振，防禦率1.00。今年也是大谷生涯連續第5年入選明星賽先發指定打擊。

小塔提斯在2021年首度獲選國聯明星賽先發，成為教士自1984年名人堂球星關恩（Tony Gwynn）後第1人。回顧生涯至今教士球衣對他的意義，小塔提斯表示自己熱愛聖地牙哥，也感謝這座城市對他的愛，教士隊史也出了許多偉大球星，他也希望接下來能夠率隊奪下世界大賽冠軍。

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