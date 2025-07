MLB》誰是大聯盟現役最強？教士球星：他是對手我不能說...藍色17號

小塔提斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟全明星賽,明天將正式在亞特蘭大勇士主場開打,今天現場已經眾星雲集,其中之一的教士當家球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)受訪時也被問及誰是現役最強球員,他也給出有趣答覆。

今天全明星賽記者會上,小塔提斯被問道,他認為誰是大聯盟當今最強球員,只見小塔提斯燦笑著回答:「我覺得這個問題答案很明顯吧!但他是我的對手,我不能說他的名字啦...」但他隨後還是補充,「你們已經知道了,藍色球隊的17號!」

Fernando Tatis Jr. had a creative way of answering Shohei Ohtani when asked who the best player in MLB is right now:



“He’s my rival, I’m not gonna mention his name… 17 for the blue team.” pic.twitter.com/ms2VVLAyo4