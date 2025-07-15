MLB》被問最印象深刻的非道奇球員是誰？暖心大谷還是點名2位隊友

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽明天在亞特蘭大勇士主場盛大展開，道奇日本巨星大谷翔平將擔任國聯先發第1棒指定打擊，今天受訪，大谷也特別提及幾位隊友，稱讚他們本季的表現。

大谷今天在記者會中，被問及「除了道奇以外，覺得誰本季表現特別出色？」大谷回答：「該怎麼說呢？我認為全體後援投手都很棒。」不過大谷接著還是提起自家隊友，「但如果特別要說的話，我會說崔爾（Jack Dreyer）和卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）。」

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大谷接著解釋，「他們兩人隨時都能上場投球，能在任何情況下登板，也都能壓制對手。他們為球隊扮演了非常關鍵的角色，我認為他們兩個是很值得一提的。」

左投崔爾與右投卡斯帕里烏斯現年都26歲，崔爾今年迎來大聯盟初登板，目前出賽37場，累積2勝2敗8中繼，防禦率2.98；卡斯帕里烏斯本季出賽28場，拿下7勝3敗8中繼，防禦率4.45。值得一提的是，大谷本季5場先發登板中，卡斯帕里烏斯接替登板2場。

明天就是全明星賽，大谷也表示，自己這禮拜最期待的事情，就是與其他隊的球員建立關係，因為對他而言，明星賽最難忘的部分，就是能與平常是對手的球員們共處同一休息室，彼此交流、了解對方的為人。

崔爾。（資料照）

卡斯帕里烏斯。（資料照）

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