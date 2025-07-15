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足球》女足隊員淪人體試驗 台師大再道歉並調整制度

2025/07/15 19:19

台師大女足隊員淪人體試驗，立委范雲、陳培瑜、人本教育基金會執行長馮喬蘭、台師大學生會長黃莨騰等今日陪同被害人召開記者會。（資料照）台師大女足隊員淪人體試驗，立委范雲、陳培瑜、人本教育基金會執行長馮喬蘭、台師大學生會長黃莨騰等今日陪同被害人召開記者會。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學女足球員淪為實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年，立委范雲、陳培瑜和人本教育基金會今（15）日陪被害人開記者會。台師大再發表聲明，對這次事件女足的同學受到傷害，以及造成社會的困擾，向社會大眾致歉，也說明部分是學生誤解之處。

台師大表示，全部的調查結果及決議，將呈報教育部，若教育部對於教評會處分認為不當，校方會再重新審議。

聲明指出，當學校收到訊息時，第一時間已積極處理，解職周教練女足隊教練的工作，也停止他專長訓練課程，亦解除行政職務。

其次，校方表示，去年12月12日收到學校霸凌小組調查通知，就已到女足隊的代表隊了解，向女足隊同學說明學校提供諮商協助，包含校內以及校外管道，其中校外的諮商費用，將由學校支付，並持續進行。

關於學生反映受試費用未收到之情事，校方說，目前已著手處理，會再確認是否已經返還，至於早期以往作為隊費的受試費用，會盡快整理，若有不足，學校會再提供補償。

此外，校方表示，制度面上，在運動競技系「專長訓練」的必修課程，已經全面改為選修；學校研究倫理中心也針對運動代表隊，日後參與實驗上修正規範；該研究計畫已終止，研究經費繳回，受試資料已依「人體研究法」規定銷毀。

台師大說明，由於該計劃牽涉兩位老師的國科會研究，執行上有部分重疊，以及牽涉有無進行人體試驗，經研究倫理以及霸凌小組調查結果，受試者同意書，有施測後補簽的情況，受試費用上，也有入學生的戶頭後，回繳作為女足球隊隊費；傳計劃中人體試驗，非護理人員執行，以前確有此情況，今年計劃皆已由醫事人員操作。

至於霸凌防治委員的遴選，校方說，是根據教育部的校園霸凌人才庫，選出三位調查委員進行獨立調查，調查結果建議停聘2年並議決2年內不得聘任為教師。

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