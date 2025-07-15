撞球》世界花式撞球總會撰文哀悼張榮麟 賽前並舉行默哀儀式

WPA今天在印尼國際公開賽開打前舉行默哀儀式，追悼張榮麟。（取自WPA臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕前世界球王「火雲邪神」張榮麟昨天在印尼國際公開賽比賽期間猝逝，震驚全球撞壇，世界花式撞球總會（WPA）昨天深夜也在官方臉書撰文哀悼一代名將的殞落，今天印尼公開賽比賽開打前，WPA也將全體選手和工作人員聚在一起舉行默哀儀式，緬懷這位深受球迷愛戴的冠軍、導師和撞球界的偶像。

WPA推崇張榮麟不只是一位出色的撞球選手，他以沉穩的舉止和威嚴的氣勢征戰全世界，也是一位深受尊敬的選手，他的謙遜、正值和不懈的熱情提升了撞球運動的全球水準。WPA並細數張榮麟生涯締造的成就，包括2012年世界8號球錦標賽冠軍、世界團體錦標賽冠軍、2013年卡利世界運動會9號球銀牌、2024年卡達亞洲10號球錦標賽冠軍、2024年亞洲花式撞球錦標冠軍。

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WPA盛讚張榮麟是這一代台灣球員的英雄，他令人難忘的表現在球迷和其他同輩球員心中留下不可磨滅的印記，除了在比賽中取得的成就，他也是一位低調的領袖，激勵著下一代，也是一位真正的撞球大使，他的精神將永遠存在於他所激勵的每一位球員心中。

WPA在官方臉書撰文向張榮麟致意。（取自WPA臉書）

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